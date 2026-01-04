Рейтинг@Mail.ru
В Москве на Тверской улице загорелся автомобиль
17:37 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/moskva-2066370760.html
В Москве на Тверской улице загорелся автомобиль
В Москве на Тверской улице загорелся автомобиль - РИА Новости, 04.01.2026
В Москве на Тверской улице загорелся автомобиль
Возгорание автомобиля произошло на Тверской улице в районе дома 19, на месте работают оперативные службы города, сообщили в столичном департаменте транспорта. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T17:37:00+03:00
2026-01-04T17:37:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
https://ria.ru/20251101/moskva-2052425435.html
москва
2026
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве на Тверской улице загорелся автомобиль

На Тверской улице в Москве произошло возгорание автомобиля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на Тверской улице в районе дома 19, на месте работают оперативные службы города, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"На Тверской улице (в районе д. 19) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
В дептрансе добавили, что из-за инцидента движение транспорта затруднено на участке протяженностью около 1,8 километра, автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.
