https://ria.ru/20260104/moskva-2066370760.html
В Москве на Тверской улице загорелся автомобиль
В Москве на Тверской улице загорелся автомобиль - РИА Новости, 04.01.2026
В Москве на Тверской улице загорелся автомобиль
Возгорание автомобиля произошло на Тверской улице в районе дома 19, на месте работают оперативные службы города, сообщили в столичном департаменте транспорта. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T17:37:00+03:00
2026-01-04T17:37:00+03:00
2026-01-04T17:37:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
https://ria.ru/20251101/moskva-2052425435.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_f7779132681c89a44be634715da34c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве на Тверской улице загорелся автомобиль
На Тверской улице в Москве произошло возгорание автомобиля