В Москве к концу новогодних праздников похолодает до -19
В Москве к концу новогодних праздников похолодает до -19 - РИА Новости, 04.01.2026
В Москве к концу новогодних праздников похолодает до -19
Столбик термометра опустится до -19 градусов к концу новогодних праздников в Москве, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
2026-01-04
2026-01-04T17:03:00+03:00
2026-01-04T17:52:00+03:00
общество
москва
россия
гидрометцентр
новый год
москва
россия
