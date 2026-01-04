Рейтинг@Mail.ru
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий
15:52 04.01.2026
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий - РИА Новости, 04.01.2026
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий
Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий продолжаются в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T15:52:00+03:00
2026-01-04T15:52:00+03:00
москва, московское центральное кольцо (мцк), новый год, общество
Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Новый год, Общество
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий

В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улично-дорожной сети

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий продолжаются в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Повсеместно продолжаются работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. В течение всего светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил два сантиметра, за сутки 4 января может выпасть еще до двух сантиметров снега", - уточняется в сообщении.
Автомобиль в Белореченске после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
На Кубани частично восстановили электроснабжение после непогоды со снегом
3 января, 22:47
 
МоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Новый годОбщество
 
 
