В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий - РИА Новости, 04.01.2026
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий
Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий продолжаются в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 04.01.2026
москва
московское центральное кольцо (мцк)
новый год
общество
москва
Новости
ru-RU
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улично-дорожной сети