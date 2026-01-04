Современный газорегуляторный пункт построили на севере Москвы

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили на севере столицы новый газорегуляторный пункт (ГРП) "Лазаревский", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.