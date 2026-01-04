Рейтинг@Mail.ru
Современный газорегуляторный пункт построили на севере Москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:37 04.01.2026
Современный газорегуляторный пункт построили на севере Москвы
Современный газорегуляторный пункт построили на севере Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства построили на севере столицы новый газорегуляторный пункт (ГРП) "Лазаревский", сообщил журналистам заммэра Москвы по...
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
химки (городской округ в московской области)
петр бирюков
мосгаз
москва
химки (городской округ в московской области)
2026
Современный газорегуляторный пункт построили на севере Москвы

На севере Москвы построили новый газорегуляторный пункт

Сборка газорегуляторного пункта
Сборка газорегуляторного пункта. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили на севере столицы новый газорегуляторный пункт (ГРП) "Лазаревский", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект появился в Северном административном округе", - рассказал Бирюков.
Газорегуляторный пункт - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
На севере Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
27 декабря 2025, 12:20
Заммэра пояснил, что ГРП "Лазаревский" является ключевым звеном для обеспечения газоснабжения жилых домов, промышленных и коммунальных предприятий районов Куркино (СЗАО) и Молжаниновский (САО), потребителей городского округа Химки.
"Пропускная способность нового пункта составляет 45 тысяч кубометров в час, что дает возможность увеличить число подключений. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - добавил он.
По его словам, все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что модернизация и строительство новых ГРП позволит обеспечить качественное газоснабжение Москвы и повысить уровень цифровизации газораспределительной системы.
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта Победа труда на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Москве модернизировали газорегуляторный пункт "Победа труда"
5 декабря 2025, 14:41
 
