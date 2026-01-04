Современный газорегуляторный пункт построили на севере Москвы

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили на севере столицы новый газорегуляторный пункт (ГРП) "Лазаревский", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект появился в Северном административном округе", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что ГРП "Лазаревский" является ключевым звеном для обеспечения газоснабжения жилых домов, промышленных и коммунальных предприятий районов Куркино (СЗАО) и Молжаниновский (САО), потребителей городского округа Химки.
"Пропускная способность нового пункта составляет 45 тысяч кубометров в час, что дает возможность увеличить число подключений. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - добавил он.
По его словам, все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что модернизация и строительство новых ГРП позволит обеспечить качественное газоснабжение Москвы и повысить уровень цифровизации газораспределительной системы.
