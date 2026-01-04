https://ria.ru/20260104/moskva-2066339928.html
В Москве локализовали пожар на складе
В Москве локализовали пожар на складе - РИА Новости, 04.01.2026
В Москве локализовали пожар на складе
Открытое горение в складском помещении на Комсомольской площади в Москве ликвидировано, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 04.01.2026
