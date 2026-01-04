Депутат ГД рассказал о новом виде мошенничества с использованием WhatsApp*

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мошенники начали рассылать пользователям WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) уведомления о необходимости якобы срочной верификации аккаунта или установки обновлений, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Постепенное ограничение работы WhatsApp * в России стало фактором, которым оперативно воспользовались мошенники. Любые изменения в привычных цифровых сервисах — это всегда "окно возможностей" для преступников, и они традиционно действуют на опережение, подстраиваясь под повестку и информационный фон. В данном случае злоумышленники начали активно эксплуатировать страх потерять доступ к общению и данным", - сказал он.

Депутат отметил, что наблюдается всплеск мошеннических схем, замаскированных под "официальные уведомления" о блокировке аккаунтов, необходимости срочной верификации, переноса чатов или установки "обновлённой версии" WhatsApp*.

"На практике это приводит к краже аккаунтов, доступу к контактам, а в ряде случаев — к прямым финансовым потерям. Ответственность за подобные риски во многом лежит на самой платформе, которая годами игнорировала требования по локализации данных и взаимодействию с регуляторами", - добавил парламентарий.

По его словам, важно понимать, что WhatsApp* как иностранный сервис давно стал удобной средой для мошенников.

"Закрытость, слабая реакция на обращения российских пользователей и отсутствие прозрачных механизмов взаимодействия с государственными структурами сделали его фактически "серой зоной" цифровой безопасности. В отличие от российских платформ, где выстроены каналы реагирования и профилактики, здесь интересы пользователей явно не в приоритете", - пояснил Немкин

Депутат отметил, что мошенники умело используют зависимость людей от зарубежных мессенджеров, превращая любые регуляторные шаги в инструмент давления и обмана.

"При этом сама компания Meta* не несёт реальной ответственности за последствия, перекладывая риски на конечных пользователей. Это наглядно демонстрирует, почему цифровой суверенитет и развитие собственных коммуникационных решений — вопрос не удобства, а безопасности. Происходящее должно стать сигналом для граждан: доверие к иностранным ИТ-платформам, особенно в чувствительной сфере коммуникаций, несёт системные риски", - подчеркнул он.

Немкин считает, что чем быстрее общество перейдёт на защищённые, российские сервисы, тем меньше пространства останется для мошенников, "паразитирующих на нестабильности и безответственности зарубежных цифровых гигантов".