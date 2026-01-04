Рейтинг@Mail.ru
11:13 04.01.2026 (обновлено: 11:24 04.01.2026)
Москвичей предупредили о 20-градусных морозах
Москвичей предупредили о 20-градусных морозах
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы
Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Первые 20-градусные морозы ударят в Москве к концу следующей недели, местами температура опустится до минус 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в предстоящую неделю температурный фон в Центральной России начнет с каждым днем постепенно понижаться. Если 5 января в Москве будет не ниже 2-5 градусов мороза, то к Рождеству температура воздуха опустится до 4-7 градусов мороза.
"К выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский (антициклон - ред.), и столбики ночных термометров могут опуститься до минус 17 - минус 22, местами до минус 25 градусов, что на 8-10 градусов ниже положенного по норме климата середины зимы", - рассказал Тишковец.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Автоэксперт объяснил, какими машинами легче управлять зимой
19 декабря 2025, 03:18
 
Москва Погода Евгений Тишковет
 
 
