Москвичей предупредили о 20-градусных морозах

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Первые 20-градусные морозы ударят в Москве к концу следующей недели, местами температура опустится до минус 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в предстоящую неделю температурный фон в Центральной России начнет с каждым днем постепенно понижаться. Если 5 января в Москве будет не ниже 2-5 градусов мороза, то к Рождеству температура воздуха опустится до 4-7 градусов мороза.
"К выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский (антициклон - ред.), и столбики ночных термометров могут опуститься до минус 17 - минус 22, местами до минус 25 градусов, что на 8-10 градусов ниже положенного по норме климата середины зимы", - рассказал Тишковец.
19 декабря 2025, 03:18