Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Силы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 35 украинских боевиков, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
