Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 4 янв - РИА НОВОСТИ. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 180 военнослужащих ВСУ и семь боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Новопавловка, Славянск и Резниковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, семь боевых бронированных машин и 14 автомобилей, а также два склада материальных средств и склад горючего.
