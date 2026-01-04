https://ria.ru/20260104/mo-2066334154.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до... РИА Новости, 04.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Запада"