Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 04.01.2026 (обновлено: 12:11 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/mo-2066334154.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 04.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T12:07:00+03:00
2026-01-04T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916924_0:57:2986:1737_1920x0_80_0_0_9f258f5abe13b8652a97ef3b1132f974.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916924_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_391036807179127095a810a35235a4f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Ведомство уточняет, что поражение было нанесено в в районах населенных пунктов Благодатовка, Староверовка, Грушевка, Нечволодовка Харьковской области, Лозовое и Рубцов в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155 мм гаубица М198 производства США и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала