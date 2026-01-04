Индия призвала к мирному урегулированию ситуации в Венесуэле

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 янв - РИА Новости. Индия глубоко обеспокоена происходящим в Венесуэле и призывает к мирному урегулированию проблем, заявили в МИД Индии.

"Мы призываем все заинтересованные стороны решать проблемы мирным путем посредством диалога, обеспечивая мир и стабильность в регионе", - добавили в индийском МИД.