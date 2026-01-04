Рейтинг@Mail.ru
Индия призвала к мирному урегулированию ситуации в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
11:35 04.01.2026
Индия призвала к мирному урегулированию ситуации в Венесуэле
Индия призвала к мирному урегулированию ситуации в Венесуэле
Индия глубоко обеспокоена происходящим в Венесуэле и призывает к мирному урегулированию проблем, заявили в МИД Индии. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T11:35:00+03:00
2026-01-04T11:35:00+03:00
Индия призвала к мирному урегулированию ситуации в Венесуэле

МИД Индии призвал к мирному урегулированию ситуации в Венесуэле

© AP Photo / Matias DelacroixДым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 янв - РИА Новости. Индия глубоко обеспокоена происходящим в Венесуэле и призывает к мирному урегулированию проблем, заявили в МИД Индии.
"Недавние события в Венесуэле вызывают глубокую обеспокоенность. Мы внимательно следим за развитием ситуации", - сообщили в ведомстве.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом
Вчера, 01:52
В заявлении отмечается, что Индия подтверждает свою поддержку благополучия и безопасности народа Венесуэлы.
"Мы призываем все заинтересованные стороны решать проблемы мирным путем посредством диалога, обеспечивая мир и стабильность в регионе", - добавили в индийском МИД.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Вашингтон нашел слабое звено
Вчера, 08:00
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлысообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
На Западе раскрыли, что задумала Европа после атаки на Венесуэлу
Вчера, 11:19
 
