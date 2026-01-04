МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия требует решить вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, нужно снять этот серьезный раздражитель, заявил РИА Новости директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.
По его словам, вопросы, официально поставленные российской стороной о создании американскими специалистами биологических лабораторий на Украине, "до сих пор не получили должной реакции, полностью сохраняют свою актуальность и требуют решения".
«
"Продолжаем настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия этого серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО и глобальную биобезопасность", — сказал Постников.
О том, что Россия продолжает фиксировать наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для массового производства токсичных химикатов, в октябре говорил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищевтмечал о, что в 2024 году в районе Авдеевки обнаружили химическую лабораторию по производству отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты.
В конце августа представитель МИД Мария Захарова заявила об интересе американского экспертного сообщества к теме неконтролируемой военно-биологической деятельности биолабораторий США на Украине, несмотря на отсутствие внятной реакции Штатов на доклады и расследования.
Россия неоднократно привлекала внимание международного сообщества к деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине. Так, в ходе спецоперации вскрылись факты реализации военно-биологических программ Пентагона, отдельные аспекты которых предавало широкой огласке Министерство обороны РФ.