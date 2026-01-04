В МИД потребовали решить вопросы биологической деятельности США на Украине

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия требует решить вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, нужно снять этот серьезный раздражитель, заявил РИА Новости директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.