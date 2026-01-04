Рейтинг@Mail.ru
Слова Мерца после атаки США на Венесуэлу вызвали переполох в Германии
09:50 04.01.2026 (обновлено: 16:32 04.01.2026)
Слова Мерца после атаки США на Венесуэлу вызвали переполох в Германии
Нападение США на Венесуэлу проявило покорное вассальство европейских лидеров, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За...
2026-01-04T09:50:00+03:00
2026-01-04T16:32:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
германия
севим дагделен
фридрих мерц
оон
евросоюз
сша
венесуэла
германия
в мире, сша, венесуэла, германия, севим дагделен, фридрих мерц, оон, евросоюз, удары сша по венесуэле, дональд трамп, делси родригес
В мире, США, Венесуэла, Германия, Севим Дагделен, Фридрих Мерц, ООН, Евросоюз, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, Делси Родригес
Слова Мерца после атаки США на Венесуэлу вызвали переполох в Германии

Дагделен: атака США на Венесуэлу показала покорное вассальство глав ЕС

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Нападение США на Венесуэлу проявило покорное вассальство европейских лидеров, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.
«
"Ничего, кроме покорного вассальства. Правительственная элита стран ЕС не может даже пойти в пекарню, не спросив предварительно разрешения в Вашингтоне", — написала она.
Взрывы в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу
3 января, 15:41
Так Дагделен прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что для правовой оценки действий США нужно время.
Немецкий эксперт назвала позорным такое повиновение глав европейских государств.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
СМИ назвали причину атаки США на Венесуэлу
3 января, 12:36
 
В миреСШАВенесуэлаГерманияСевим ДагделенФридрих МерцООНЕвросоюзУдары США по ВенесуэлеДональд ТрампДелси Родригес
 
 
