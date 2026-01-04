Слова Мерца после атаки США на Венесуэлу вызвали переполох в Германии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Нападение США на Венесуэлу проявило покорное вассальство европейских лидеров, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.
"Ничего, кроме покорного вассальства. Правительственная элита стран ЕС не может даже пойти в пекарню, не спросив предварительно разрешения в Вашингтоне", — написала она.
Так Дагделен прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что для правовой оценки действий США нужно время.
Немецкий эксперт назвала позорным такое повиновение глав европейских государств.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
