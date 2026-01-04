Рейтинг@Mail.ru
Маск рассказал, сколько ракет сможет выпускать его новый завод
20:13 04.01.2026
Маск рассказал, сколько ракет сможет выпускать его новый завод
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что будущий комплекс сборки ракет под названием Gigabay, вероятно, сможет выпускать до 10 тысяч... РИА Новости, 04.01.2026
в мире, мексиканский залив, техас, илон маск, spacex
В мире, Мексиканский залив, Техас, Илон Маск, SpaceX
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что будущий комплекс сборки ракет под названием Gigabay, вероятно, сможет выпускать до 10 тысяч космических кораблей в год.
Миллиардер прокомментировал публикацию пользователя соцсети X, написавшего, что компания SpaceX будет выпускать ракеты, словно самолеты. Благодаря комплексу Gigabay в городе Старбейс компания ускорит производство космических кораблей Starship. Предполагается, что Gigabay сможет выпускать до одной тысячи ракет в год.
"Да, в крупном объеме. Возможно, до 10 тысяч ракет в год", - написал Маск в ответ.
Старбейс - строящийся с 2010-х годов в районе города Браунсвилл на побережье Мексиканского залива в Техасе комплекс для запуска сверхмощного космического корабля Starship. В январе 2024 года местные власти попросили федеральные органы использовать Старбейс в качестве официального названия региона.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Маск заявил, что импланты Neuralink смогут восстанавливать работу тела
3 января, 09:18
 
В миреМексиканский заливТехасИлон МаскSpaceX
 
 
