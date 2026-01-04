Россияне съедают шестую часть мирового мандаринового импорта

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Шестая часть мирового импорта мандаринов по итогам января-сентября 2025 года пришлась на Россию, также в число главных импортеров этих цитрусовых вошли США и Великобритания, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и открытым данным.

При этом в долларовом выражении лидером по импорту мандаринов стала Франция, купившая их на 337,5 миллиона долларов. В пятерку лидеров также вошли Великобритания - 316,1 миллиона, США - 308,1 миллиона, Россия - около 296,4 миллиона (оценка РИА Новости) и Германия - 280,9 миллиона.