Россияне съедают шестую часть мирового мандаринового импорта
2026-01-04T06:02:00+03:00
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Шестая часть мирового импорта мандаринов по итогам января-сентября 2025 года пришлась на Россию, также в число главных импортеров этих цитрусовых вошли США и Великобритания, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и открытым данным.
Так, по итогам девяти месяцев прошлого года Россия
импортировала около 486,8 тысячи тонн мандаринов. Это 17% от всего мирового мандаринового импорта, который за этот период составил около 2,7 миллиона тонн.
На втором месте по физическим объемам импорта мандаринов расположились США
с 207,3 тысячами тонн (7,7%). В топ-5 также вошли Великобритания
- 204 тысячи тонн (7,6%), Франция
- 203,8 тысячи тонн (7,5%) и Германия
- 165,9 тысячи тонн (6,1%).
При этом в долларовом выражении лидером по импорту мандаринов стала Франция, купившая их на 337,5 миллиона долларов. В пятерку лидеров также вошли Великобритания - 316,1 миллиона, США - 308,1 миллиона, Россия - около 296,4 миллиона (оценка РИА Новости) и Германия - 280,9 миллиона.
Следом по стоимости мандаринового импорта расположились Индонезия
(197,8 миллиона долларов), Канада
(190,1 миллиона) и Нидерланды
(149,9 миллиона). Замкнули десятку Польша
- 102,1 миллиона долларов - и Филиппины
- 77,1 миллиона.