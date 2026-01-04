Рейтинг@Mail.ru
Россияне съедают шестую часть мирового мандаринового импорта - РИА Новости, 04.01.2026
06:02 04.01.2026
Россияне съедают шестую часть мирового мандаринового импорта
Россияне съедают шестую часть мирового мандаринового импорта - РИА Новости, 04.01.2026
Россияне съедают шестую часть мирового мандаринового импорта
Шестая часть мирового импорта мандаринов по итогам января-сентября 2025 года пришлась на Россию, также в число главных импортеров этих цитрусовых вошли США и... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T06:02:00+03:00
2026-01-04T06:02:00+03:00
экономика
россия
сша
великобритания
оон
новый год
Россияне съедают шестую часть мирового мандаринового импорта

РИА Новости: россияне съедают шестую часть мирового мандаринового импорта

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Шестая часть мирового импорта мандаринов по итогам января-сентября 2025 года пришлась на Россию, также в число главных импортеров этих цитрусовых вошли США и Великобритания, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и открытым данным.
Так, по итогам девяти месяцев прошлого года Россия импортировала около 486,8 тысячи тонн мандаринов. Это 17% от всего мирового мандаринового импорта, который за этот период составил около 2,7 миллиона тонн.
Прилавок с мандаринами - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россияне стали чаще покупать мандарины на фоне снижения их стоимости
18 декабря 2025, 08:24
На втором месте по физическим объемам импорта мандаринов расположились США с 207,3 тысячами тонн (7,7%). В топ-5 также вошли Великобритания - 204 тысячи тонн (7,6%), Франция - 203,8 тысячи тонн (7,5%) и Германия - 165,9 тысячи тонн (6,1%).
При этом в долларовом выражении лидером по импорту мандаринов стала Франция, купившая их на 337,5 миллиона долларов. В пятерку лидеров также вошли Великобритания - 316,1 миллиона, США - 308,1 миллиона, Россия - около 296,4 миллиона (оценка РИА Новости) и Германия - 280,9 миллиона.
Следом по стоимости мандаринового импорта расположились Индонезия (197,8 миллиона долларов), Канада (190,1 миллиона) и Нидерланды (149,9 миллиона). Замкнули десятку Польша - 102,1 миллиона долларов - и Филиппины - 77,1 миллиона.
Мандариновые деревья в Гулрыпшском районе Абхазии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины
20 ноября 2025, 03:26
 
