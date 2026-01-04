Умер управляющий оперной труппой МАМТа Роман Улыбин

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Управляющий оперной труппой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, заслуженный артист России Роман Улыбин ушел из жизни, Управляющий оперной труппой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, заслуженный артист России Роман Улыбин ушел из жизни, сообщили в субботу в пресс-службе театра.

"С прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине ведущего солиста оперы, заслуженного артиста РФ , управляющего оперной труппой Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Романа Геннадьевича Улыбина", — говорится в сообщении на сайте театра.

Как отметили в пресс-службе, присоединившись к театру в начале 1990-х годов, Улыбин стал свидетелем и активным участником возрождения оперной труппы и прошел с ней путь от стажера до одного из самых востребованных и любимых зрителями мастеров.

В театре подчеркнули, что актерское мастерство позволяло Улыбину быть и зловещим Мефистофелем в "Фаусте", и благородным Раймондо в "Лючии ди Ламмермур", и инфернальным герцогом Синяя Борода в опере Белы Бартока. Артист дважды выдвигался на соискание национальной театральной премии "Золотая Маска" за роли Полония ("Гамлет") и Тезея ("Сон в летнюю ночь"). Летом 2025 года он стал управляющим оперным коллективом.

"Для коллектива МАМТ уход Романа Улыбина — невосполнимая личная утрата. Мы потеряли не просто выдающегося артиста и надежного руководителя, но и близкого друга, человека глубокой души. Коллектив Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем почитателям таланта Романа Геннадьевича", — заключили в театре.