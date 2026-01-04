Рейтинг@Mail.ru
Мадуро, предположительно, привезли в изолятор в Бруклине - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 04.01.2026 (обновлено: 14:37 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/maduro-2066305235.html
Мадуро, предположительно, привезли в изолятор в Бруклине
Мадуро, предположительно, привезли в изолятор в Бруклине - РИА Новости, 04.01.2026
Мадуро, предположительно, привезли в изолятор в Бруклине
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предположительно, доставили в следственный изолятор в Бруклине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T05:13:00+03:00
2026-01-04T14:37:00+03:00
в мире
бруклин
николас мадуро
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
каракас
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066305828_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a28ca3e69d62ac80b3be9aafe9f2efa2.jpg
https://ria.ru/20260104/tramp-2066286491.html
бруклин
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066305828_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f2b9a8c3055328d515c4b7b4db0bf790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бруклин, николас мадуро, удары сша по венесуэле, сша, венесуэла, каракас, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), оон, силия флорес
В мире, Бруклин, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле, США, Венесуэла, Каракас, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН, Силия Флорес
Мадуро, предположительно, привезли в изолятор в Бруклине

РИА Новости: Мадуро, предположительно, привезли в изолятор в Бруклине

© AP Photo / Yuki IwamuraСледственный изолятор в Бруклине, Нью-Йорк, куда, предположительно, доставили Николаса Мадуро и его супругу
Следственный изолятор в Бруклине, Нью-Йорк, куда, предположительно, доставили Николаса Мадуро и его супругу - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Следственный изолятор в Бруклине, Нью-Йорк, куда, предположительно, доставили Николаса Мадуро и его супругу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 4 янв — РИА Новости. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предположительно, доставили в следственный изолятор в Бруклине, передает корреспондент РИА Новости.
В небе кружат несколько вертолетов, на земле — усиленные наряды полиции.
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
1 из 2
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
2 из 2
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
1 из 2
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
2 из 2

Как писали СМИ, Мадуро планируют поместить в Метрополитенский центр предварительного заключения. По данным портала Axios, это учреждение известно знаменитыми арестантами, в числе которых сообщница скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, американский рэпер Шон Комбс (Diddy), мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра и другие.

За несколько часов до этого самолет, на борту которого находились президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес, приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Затем их доставили в штаб-квартиру антинаркотического управления.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".
© Фото : Donald J. Trump/Truth SocialФото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social

Отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились после того, как США стали регулярно применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.

В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку курса ее руководства на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Вашингтон нашел слабое звено
Вчера, 08:00
 
В миреБруклинНиколас МадуроУдары США по ВенесуэлеСШАВенесуэлаКаракасДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООНСилия Флорес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала