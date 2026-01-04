https://ria.ru/20260104/maduro-2066305235.html
Мадуро, предположительно, привезли в изолятор в Бруклине
Мадуро, предположительно, привезли в изолятор в Бруклине
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предположительно, доставили в следственный изолятор в Бруклине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.01.2026
