Мадуро, предположительно, привезли в управление DEA - РИА Новости, 04.01.2026
03:13 04.01.2026 (обновлено: 03:32 04.01.2026)
Мадуро, предположительно, привезли в управление DEA
Мадуро, предположительно, привезли в управление DEA
Мадуро, предположительно, привезли в управление DEA
Кортеж, предположительно, с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заехал на территорию штаб-квартиры управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке, передает... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T03:13:00+03:00
2026-01-04T03:32:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
бруклин
николас мадуро
удары сша по венесуэле
нью-йорк (город)
бруклин
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066300183_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c35865edd17138b9d76e8ae0a1ff654.jpg
1920
1920
true
в мире, нью-йорк (город), бруклин, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Нью-Йорк (город), Бруклин, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Мадуро, предположительно, привезли в управление DEA

РИА Новости: Мадуро, предположительно, доставили в управление DEA в Нью-Йорке

© AP Photo / Stefan JeremiahПредставители DEA ждут прибытия вертолета с Николасом Мадуро в Нью--Йорке
Представители DEA ждут прибытия вертолета с Николасом Мадуро в Нью--Йорке - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Представители DEA ждут прибытия вертолета с Николасом Мадуро в Нью--Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 4 янв - РИА Новости. Кортеж, предположительно, с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заехал на территорию штаб-квартиры управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
В составе кортежа есть бронетранспорт. В небе кружат два вертолета. Самого Мадуро журналисты не увидели.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Вызывает тревогу": названы новые цели Трампа после Венесуэлы
02:04
Ранее самолет, предположительно, с президентом Венесуэлы на борту приземлился в штате Нью-Йорк.
По данным СМИ, сначала его отвезут в штаб-квартиру антинаркотического управления, затем на вертолете доставят в Метрополитенский центр предварительного заключения в в Бруклине (следственный изолятор MDC Brooklyn).
Для проезда кортежа перекрыли движение машин и пешеходов, расставили патрули силовиков.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабные удары, а Мадуро захватили и вывезли из страны вместе с женой Силией Флорес.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СМИ: в результате атаки США на Венесуэлу погибли минимум 40 человек
02:04
По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, они вскоре предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Президент США позже заявил, что они находятся на корабле, опубликовав фото транспортировки венесуэльского лидера.
Как выяснило РИА Новости на основании судебных документов, ему может грозить вплоть до четырех пожизненных сроков в совокупности по четырем пунктам обвинения:
— участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью;
— контрабанда кокаина в Штаты;
— хранение пулеметов и взрывных устройств;
— заговор с целью применения указанного вооружения против США.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СМИ: Мадуро отправят в изолятор, где сидят сообщница Эпштейна и репер Diddy
02:40
По сообщениям СМИ, военные, предположительно, не заметили первых американских ударов, так как системы реагирования были отключены, а средства ПВО не открывали ответный огонь.
Среди пораженных объектов — военная база, главный порт и газотранспортная инфраструктура, при этом, по предварительной оценке, атаки не затронули нефтяные сооружения.
Сами венесуэльские власти назвали целью нападения взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов. МИД республики запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирного населения и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность актом вооруженной агрессии. МИД подтвердил солидарность с народом Венесуэлы и поддержку курса ее руководства на защиту национальных интересов. В ведомстве призвали не допустить дальнейшей эскалации и настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Захват Мадуро там сочли неприемлемым посягательством на суверенитет независимого государства, призвав американское руководство освободить президента и его жену.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Пушков объяснил, что является ключом к пониманию удара США по Венесуэле
01:08

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев Вашингтон не раз использовал Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие шаги направлены на "борьбу с транснациональной преступностью". Позднее Трамп заявил, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Генпрокурор, в свою очередь, объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента республики.
В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Трамп выложил видео, на котором Мадуро ложно приписывается призыв к захвату
00:57
 
В миреНью-Йорк (город)БруклинНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
