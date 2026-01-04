Мадуро, предположительно, привезли в управление DEA

НЬЮ-ЙОРК, 4 янв - РИА Новости. Кортеж, предположительно, с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заехал на территорию штаб-квартиры управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.

В составе кортежа есть бронетранспорт. В небе кружат два вертолета. Самого Мадуро журналисты не увидели.

Ранее самолет, предположительно, с президентом Венесуэлы на борту приземлился в штате Нью-Йорк

По данным СМИ, сначала его отвезут в штаб-квартиру антинаркотического управления, затем на вертолете доставят в Метрополитенский центр предварительного заключения в в Бруклине (следственный изолятор MDC Brooklyn).

Для проезда кортежа перекрыли движение машин и пешеходов, расставили патрули силовиков.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабные удары, а Мадуро захватили и вывезли из страны вместе с женой Силией Флорес

По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, они вскоре предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Президент США позже заявил, что они находятся на корабле, опубликовав фото транспортировки венесуэльского лидера.

Как выяснило РИА Новости на основании судебных документов, ему может грозить вплоть до четырех пожизненных сроков в совокупности по четырем пунктам обвинения:

— участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью;

— контрабанда кокаина в Штаты;

— хранение пулеметов и взрывных устройств;

— заговор с целью применения указанного вооружения против США.

По сообщениям СМИ, военные, предположительно, не заметили первых американских ударов, так как системы реагирования были отключены, а средства ПВО не открывали ответный огонь.

Среди пораженных объектов — военная база, главный порт и газотранспортная инфраструктура, при этом, по предварительной оценке, атаки не затронули нефтяные сооружения.

Сами венесуэльские власти назвали целью нападения взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов. МИД республики запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирного населения и военных.

Россия выразила глубокую озабоченность актом вооруженной агрессии. МИД подтвердил солидарность с народом Венесуэлы и поддержку курса ее руководства на защиту национальных интересов. В ведомстве призвали не допустить дальнейшей эскалации и настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Захват Мадуро там сочли неприемлемым посягательством на суверенитет независимого государства, призвав американское руководство освободить президента и его жену.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев Вашингтон не раз использовал Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие шаги направлены на "борьбу с транснациональной преступностью". Позднее Трамп заявил, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Генпрокурор, в свою очередь, объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента республики.

В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.