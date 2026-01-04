Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Мадуро могут отправить в следственный изолятор в Бруклине
01:53 04.01.2026
СМИ: Мадуро могут отправить в следственный изолятор в Бруклине
СМИ: Мадуро могут отправить в следственный изолятор в Бруклине
СМИ: Мадуро могут отправить в следственный изолятор в Бруклине
Захваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предположительно, отправят в следственный изолятор в нью-йоркском Бруклине, сообщила газета New York... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
венесуэла
сша
бруклин
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
flightradar24
венесуэла
сша
бруклин
СМИ: Мадуро могут отправить в следственный изолятор в Бруклине

NYT: Мадуро могут отправить в следственный изолятор в Бруклине

© AP Photo / Ariana CubillosНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Захваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предположительно, отправят в следственный изолятор в нью-йоркском Бруклине, сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Ранее РИА Новости на основе данных портала Flightradar24 выяснило, что самолет, на борту которого, предположительно, находится Мадуро, приземлился в Нью-Йорке.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Глава МИД Венесуэлы назвал варварством нападение США и похищение Мадуро
01:20
"Мадуро и его жена будут доставлены на вертолете на Манхэттен... Оттуда Мадуро будет доставлен в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. Затем его отвезут на вертолете в Бруклин и доставят в Метрополитенский центр предварительного заключения (следственный изолятор MDC Brooklyn - ред.)", - пишет газета.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Трамп выложил видео, на котором Мадуро ложно приписывается призыв к захвату
00:57
 
