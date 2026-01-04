Рейтинг@Mail.ru
Мадуро и его жену, предположительно, вывели с борта самолета - РИА Новости, 04.01.2026
01:27 04.01.2026 (обновлено: 01:41 04.01.2026)
Мадуро и его жену, предположительно, вывели с борта самолета
Предположительно, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену вывели с борта самолета в аэропорту штата Нью-Йорк, следует из трансляции телеканала Fox News. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T01:27:00+03:00
2026-01-04T01:41:00+03:00
Мадуро и его жену, предположительно, вывели с борта самолета в Нью-Йорке

© Fox NewsНиколаса Мадуро, предположительно вывели с борта самолета в аэропорту Нью-Йорка. Кадр из трансляции
НЬЮ-ЙОРК, 4 янв - РИА Новости. Предположительно, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену вывели с борта самолета в аэропорту штата Нью-Йорк, следует из трансляции телеканала Fox News.
Мадуро и его супругу Силию Флорес сопровождало большое число агентов ФБР и Управления по борьбе с наркотиками, поскольку их обвиняют в наркотрафике. Агенты вели видеосъемку.
Ранее самолет, на борту которого, предположительно, находился Мадуро, приземлился в Нью-Йорке, выяснило РИА Новости на основе данных портала Flightradar24. Согласно данным сервиса, Boeing 757-223, вылетевший с американской военной базы Гуантанамо, сел в международном аэропорту "Стюарт" в штате Нью-Йорк.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Мадуро сначала привезут в Нью-Йорк, а затем американские власти решат, где именно он с женой предстанет перед судом — в этом городе или в Майами.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Глава МИД Венесуэлы назвал варварством нападение США и похищение Мадуро
01:20

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабные удары, а Мадуро захватили и вывезли из страны вместе с женой Силией Флорес.
По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, они вскоре предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Президент США позже заявил, что они находятся на корабле, опубликовав фото транспортировки венесуэльского лидера.
Как выяснило РИА Новости на основании судебных документов, ему может грозить вплоть до четырех пожизненных сроков в совокупности по четырем пунктам обвинения:
— участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью;
— контрабанда кокаина в Штаты;
— хранение пулеметов и взрывных устройств;
— заговор с целью применения указанного вооружения против США.
Солдаты охраняют дворец Мирафлорес в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Американские военные остаются в Венесуэле, заявил Трамп
Вчера, 20:01
По сообщениям СМИ, военные, предположительно, не заметили первых американских ударов, так как системы реагирования были отключены, а средства ПВО не открывали ответный огонь.
Среди пораженных объектов — военная база, главный порт и газотранспортная инфраструктура, при этом, по предварительной оценке, атаки не затронули нефтяные сооружения.
Сами венесуэльские власти назвали целью нападения взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов. МИД республики запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирного населения и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность актом вооруженной агрессии. МИД подтвердил солидарность с народом Венесуэлы и поддержку курса ее руководства на защиту национальных интересов. В ведомстве призвали не допустить дальнейшей эскалации и настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Захват Мадуро там сочли неприемлемым посягательством на суверенитет независимого государства, призвав американское руководство освободить президента и его жену.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Макрон нашел своего преемника Мадуро
Вчера, 23:09

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев Вашингтон не раз использовал Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие шаги направлены на "борьбу с транснациональной преступностью". Позднее Трамп заявил, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Генпрокурор, в свою очередь, объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента республики.
В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Трамп выложил видео, на котором Мадуро ложно приписывается призыв к захвату
00:57
 
