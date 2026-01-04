Рейтинг@Mail.ru
Самолет, на борту которого может быть Мадуро, готовится сесть в Нью-Йорке
00:18 04.01.2026
Самолет, на борту которого может быть Мадуро, готовится сесть в Нью-Йорке
Самолет, на борту которого может быть Мадуро, готовится сесть в Нью-Йорке

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 4 янв - РИА Новости. Самолет, на борту которого предположительно находится венесуэльский президент Николас Мадуро, готовится к посадке в Нью-Йорке, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса flightradar24.
Так, борт Boeing 757-223 взлетел с военной базы Гуантанамо. Данные по регистрационному номеру данного борта отсутствуют.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Глава МИД Ирана назвал похищение Мадуро терроризмом со стороны США
00:04
Ранее Трамп заявил, что военные США привезут Мадуро сначала в Нью-Йорк, а затем американские власти решат, где именно он с женой предстанет перед судом - в Майами или в Нью-Йорке.
Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Государственная дума России - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме рассказали, зачем США похитили Мадуро
