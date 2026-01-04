Рейтинг@Mail.ru
Мадуро предстанет перед судом 5 января, сообщает WP - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/maduro--2066406677.html
Мадуро предстанет перед судом 5 января, сообщает WP
Мадуро предстанет перед судом 5 января, сообщает WP - РИА Новости, 04.01.2026
Мадуро предстанет перед судом 5 января, сообщает WP
Захваченному американскими силами президенту Венесуэлы Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в нью-йоркском суде в 20.00 мск 5 января, сообщает газета... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T22:40:00+03:00
2026-01-04T22:40:00+03:00
венесуэла
николас мадуро
удары сша по венесуэле
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066319016_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_2ee5914c6ad9d1b68a042e5c0a6e2566.jpg
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066384943.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066319016_0:263:900:938_1920x0_80_0_0_e357214b13d674f1b20dae5870239635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, николас мадуро, удары сша по венесуэле, в мире
Венесуэла, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле, В мире
Мадуро предстанет перед судом 5 января, сообщает WP

WP: Мадуро официально зачитают обвинения в суде Нью-Йорка 5 января

Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Захваченному американскими силами президенту Венесуэлы Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в нью-йоркском суде в 20.00 мск 5 января, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.
"Мадуро, как ожидается, предстанет перед судом для представления обвинений в полдень понедельника (20.00 мск – ред.)", - пишет издание.
Отмечается, что Мадуро предстанет перед окружным судьей Элвином Хеллерштейном, в ведении которого был ряд крупных дел, в окружном суде Нижнего Манхэттена.
Пожарный проходит мимо разрушенной зенитной установки на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
США убили большую часть охраны Мадуро, заявил глава Минобороны Венесуэлы
Вчера, 19:30
 
ВенесуэлаНиколас МадуроУдары США по ВенесуэлеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала