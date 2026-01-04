https://ria.ru/20260104/maduro--2066406677.html
Мадуро предстанет перед судом 5 января, сообщает WP
Мадуро предстанет перед судом 5 января, сообщает WP - РИА Новости, 04.01.2026
Мадуро предстанет перед судом 5 января, сообщает WP
Захваченному американскими силами президенту Венесуэлы Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в нью-йоркском суде в 20.00 мск 5 января, сообщает газета... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T22:40:00+03:00
2026-01-04T22:40:00+03:00
2026-01-04T22:40:00+03:00
венесуэла
николас мадуро
удары сша по венесуэле
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066319016_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_2ee5914c6ad9d1b68a042e5c0a6e2566.jpg
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066384943.html
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066319016_0:263:900:938_1920x0_80_0_0_e357214b13d674f1b20dae5870239635.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, николас мадуро, удары сша по венесуэле, в мире
Венесуэла, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле, В мире
Мадуро предстанет перед судом 5 января, сообщает WP
WP: Мадуро официально зачитают обвинения в суде Нью-Йорка 5 января