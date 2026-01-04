Рейтинг@Mail.ru
В Мадриде сотни человек вышли на митинг в поддержку Венесуэлы
17:52 04.01.2026
В Мадриде сотни человек вышли на митинг в поддержку Венесуэлы
В Мадриде сотни человек вышли на митинг в поддержку Венесуэлы - РИА Новости, 04.01.2026
В Мадриде сотни человек вышли на митинг в поддержку Венесуэлы
Сотни человек собрались у посольства США в Мадриде на акции протеста против американских действий в Венесуэле, сообщили РИА Новости участники митинга. РИА Новости, 04.01.2026
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
нато
оон
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, нато, оон, podemos, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, НАТО, ООН, Podemos, Удары США по Венесуэле
В Мадриде сотни человек вышли на митинг в поддержку Венесуэлы

РИА Новости: в Мадриде сотни человек протестуют против действий США в Венесуэле

© REUTERS / Violeta Santos MouraУчастники акции протеста у посольства США в Мадриде, Испания
Участники акции протеста у посольства США в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Участники акции протеста у посольства США в Мадриде, Испания
МАДРИД, 4 янв - РИА Новости. Сотни человек собрались у посольства США в Мадриде на акции протеста против американских действий в Венесуэле, сообщили РИА Новости участники митинга.
«
"Произошедшее в нашей стране (Венесуэле - ред.) - грубое нарушение международного права и вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Атака США оставит куда более глубокие раны, чем те, которые они якобы пытались исправить", - сказал агентству венесуэлец, переехавший в Испанию 6 лет назад, Орландо Салас.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мир стоит на пороге большой войны
Вчера, 08:00
В акции приняли участие представители левых политических сил. Лидер партии Podemos Ионе Беларра призвала власти Испании и институты Евросоюза к жёсткой реакции на происходящее и к пересмотру отношений с Вашингтоном.
У здания дипломатической миссии, где, по оценкам полицейских, собралось несколько сотен человек, были усилены меры безопасности, периметр охраняли подразделения национальной полиции и гражданской гвардии. Участники митинга размахивали флагами, выкрикивали лозунги и выражали резкое недовольство внешней политикой США, которую называли политикой силового давления и прямого вмешательства во внутренние дела других государств. Собравшиеся выкрикивали "Прочь чертовы янки из Латинской Америки", "Нет войне, нет НАТО", "Мы не хотим быть колонией США", "Нет НАТО, прочь базы".
"Речь идёт не о поддержке конкретного политика, а о недопустимости силовых действий и экстерриториальных арестов. Мы выступаем против военного давления и за право народов самостоятельно определять своё будущее без внешнего вмешательства", - сказал агентству другой участник акции, гражданин Кубы, Эрик Брисеньо.
По его словам, возмущение собравшихся связано не только с ситуацией вокруг Венесуэлы, но и с общей ролью США и НАТО в регионе. Он выразил обеспокоенность тем, что действия Вашингтона могут создать опасный прецедент для всех стран Латинской Америки.
Акция протеста у Белого дома - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Вашингтоне проходит акция протеста против операции Трампа
3 января, 23:44
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Станут следующими". На Западе жестко предупредили ЕС из-за Венесуэлы
Вчера, 15:48
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресНАТОООНPodemosУдары США по Венесуэле
 
 
