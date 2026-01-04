В Мадриде сотни человек вышли на митинг в поддержку Венесуэлы

МАДРИД, 4 янв - РИА Новости. Сотни человек собрались у посольства США в Мадриде на акции протеста против американских действий в Венесуэле, сообщили РИА Новости участники митинга.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.