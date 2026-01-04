Рейтинг@Mail.ru
08:58 04.01.2026
В Саратовской области семь человек эвакуировали из снежных заносов
САРАТОВ, 4 янв - РИА Новости. Сотрудники службы спасения Саратовской области эвакуировали из снежных заносов 7 человек, в том числе троих детей, сообщил РИА Новости начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин.
В субботу на территории Саратовской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за штормового южного ветра с порывами до 25-27 м/с, метели, сильного снега, ухудшения видимости. К утру воскресенья в регионе ограничения движения автобусов и грузовиков ввели на восьми участках федеральных автодорог.
"Гагаринский район вблизи села Клещевка на полевой дороге застрял мужчина, спасатели эвакуировали. Ртищевский район, дорога к селу Отрадино, автомобиль с людьми застрял в снегу. Спасатели эвакуировали двоих взрослых и троих детей 2010, 2014, 2016 годов рождения. Аткарский район дорога к селу Озерное, автомобиль застрял в снегу. Спасатели эвакуировали мужчину", - рассказал собеседник агентства.
Юрин добавил, что спасатели также эвакуировали женщину и ребенка с места ДТП, которое произошло на саратовской кольцевой автодороге вблизи поселка Дубки Гагаринского района. В столкновении двух автомобилей никто не пострадал. Для расчистки дорог задействована роторная техника мобильного отряда службы спасения.
Эвакуация людей с заснеженной трассы в Энгельсском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек
14 декабря 2025, 08:45
 
