ЛДПР предлагает обеспечить участки для многодетных подъездными путями - РИА Новости, 04.01.2026
01:19 04.01.2026
ЛДПР предлагает обеспечить участки для многодетных подъездными путями
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают обеспечить земельные участки для многодетных семей подъездными путями и... РИА Новости, 04.01.2026
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают обеспечить земельные участки для многодетных семей подъездными путями и соответствующей инфраструктурой для подключения к сетями инженерно-технического обеспечения.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 39.5 Земельного кодекса РФ.
Согласно действующему законодательству, граждане с тремя и более детьми имеют право на бесплатный участок, условия и порядок его получения определяют регионы РФ.
"Законопроектом предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, подъездными путями и возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что расходы, направленные на обеспечение земельных участков необходимой инфраструктурой, могут быть компенсированы за счет средств федерального бюджета в случаях и порядке, которые будут определены правительством РФ.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, нередко многодетным семьям выделяют землю там, где нет ни дороги, ни водоснабжения, ни электричества. По его словам, вместо обустроенного, готового к застройке участка, семья получает кусок земли, поросшей ковылем.
"Это формальный подход, не решающий на деле существующую проблему. Семьям приходится тратить личные средства на подведение коммуникаций и путей к участку, а потом унизительно бегать по судам, пытаясь вернуть потраченные средства. Или того хуже - бросать полученные участки и вовсе отказываться от застройки. В том числе из-за этого люди вынуждены оставлять родные края, переезжая в крупные административные центры", - отметил он.
Лидер партии подчеркнул, что многоэтажные "человейники" в крупных городах заполоняют Россию, в то время как сельские территории пустеют и угасают. Он добавил, что государство "призывает семьи рожать", разрабатывает различные меры поддержки, но забывает обеспечить тех, у кого дети уже есть, достойной и необходимой помощью.
"ЛДПР требует законодательно закрепить обязанность государства обеспечивать участки для многодетных семей соответствующей инфраструктурой и подъездными путями. Это поможет решать наши демографические проблемы и способствует процветанию села и "одноэтажной" России", - заключил Слуцкий.
