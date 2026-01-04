ЛДПР предлагает обеспечить участки для многодетных подъездными путями

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают обеспечить земельные участки для многодетных семей подъездными путями и соответствующей инфраструктурой для подключения к сетями инженерно-технического обеспечения.

Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 39.5 Земельного кодекса РФ

Согласно действующему законодательству, граждане с тремя и более детьми имеют право на бесплатный участок, условия и порядок его получения определяют регионы РФ.

"Законопроектом предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, подъездными путями и возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения", - сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что расходы, направленные на обеспечение земельных участков необходимой инфраструктурой, могут быть компенсированы за счет средств федерального бюджета в случаях и порядке, которые будут определены правительством РФ.

Как рассказал РИА Новости Слуцкий , нередко многодетным семьям выделяют землю там, где нет ни дороги, ни водоснабжения, ни электричества. По его словам, вместо обустроенного, готового к застройке участка, семья получает кусок земли, поросшей ковылем.

"Это формальный подход, не решающий на деле существующую проблему. Семьям приходится тратить личные средства на подведение коммуникаций и путей к участку, а потом унизительно бегать по судам, пытаясь вернуть потраченные средства. Или того хуже - бросать полученные участки и вовсе отказываться от застройки. В том числе из-за этого люди вынуждены оставлять родные края, переезжая в крупные административные центры", - отметил он.

Лидер партии подчеркнул, что многоэтажные "человейники" в крупных городах заполоняют Россию, в то время как сельские территории пустеют и угасают. Он добавил, что государство "призывает семьи рожать", разрабатывает различные меры поддержки, но забывает обеспечить тех, у кого дети уже есть, достойной и необходимой помощью.