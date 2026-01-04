Рейтинг@Mail.ru
В Курске беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 04.01.2026 (обновлено: 22:50 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/kursk-2066396252.html
В Курске беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку
В Курске беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку - РИА Новости, 04.01.2026
В Курске беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку
Украинский беспилотник атаковал строящийся многоквартирный дом в Курске, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T20:53:00+03:00
2026-01-04T22:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066396006_0:17:895:520_1920x0_80_0_0_aa6b54a083ee81842940b69e064af210.jpg
https://ria.ru/20260104/svo-2066370626.html
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066396006_38:0:731:520_1920x0_80_0_0_8451bac1d75ba437752b10c1b6e7b9d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Александр Хинштейн
В Курске беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку

Хинштейн: дрон ВСУ атаковал строящуюся многоэтажку в Курске

© Кадр видео из соцсетейПоследствия удара БПЛА ВСУ по строящемуся дому в Курске
Последствия удара БПЛА ВСУ по строящемуся дому в Курске - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия удара БПЛА ВСУ по строящемуся дому в Курске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал строящийся многоквартирный дом в Курске, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Вражеский беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске. Украинский дрон врезался в один из этажей многоквартирного дома на проспекте Плевицкой", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в этот момент на стройобъекте никто не находился, пострадавших нет.
Украинский дрон - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Туле нашли неразорвавшуюся боевую часть БПЛА возле жилого дома
Вчера, 17:37
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала