В Курске беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку
В Курске беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку - РИА Новости, 04.01.2026
В Курске беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку
Украинский беспилотник атаковал строящийся многоквартирный дом в Курске, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 04.01.2026
В Курске беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку
Хинштейн: дрон ВСУ атаковал строящуюся многоэтажку в Курске