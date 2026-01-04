Рубио пригрозил Кубе большими неприятностями

Военная операция США против Венесуэлы
Фото Мадуро во время транспортировки на корабле, опубликованное Трампом
Захваченный властями США Мадуро
Сотрудники правоохранительных органов у здания Министерства юстиции рядом со следственным изолятором в Бруклине, Нью-Йорк
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.
Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.
Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.
Кроме того, в столице слышна стрельба.
В нескольких районах Каракаса пропало электричество.
На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.
Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.
МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.
