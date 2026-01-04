Рейтинг@Mail.ru
Подачу газа на юге Крыма приостановят на двое суток из-за внеплановых работ - РИА Новости, 04.01.2026
10:03 04.01.2026
Подачу газа на юге Крыма приостановят на двое суток из-за внеплановых работ
Подачу газа на юге Крыма приостановят на двое суток из-за внеплановых работ
Республика Крым
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Газоснабжение будет приостановлено 4,5 тысячам абонентов в поселках на южном берегу Крыма до вечера 6 января из-за внеплановых работ на газопроводе, сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"В связи с технологической необходимостью проведения внеплановых работ на газопроводе среднего давления в сетях газоснабжения ГО Ялта произведено временное прекращение подачи природного газа абонентам в поселках городского типа Кореиз, Курпаты, Гаспра и Ореанда. Отключено 4,5 тысячи абонентов", - сообщил Воронкин в канале на платформе Мах.
Планируемый период восстановления газоснабжения объектов социальной инфраструктуры - до 18.00 мск в воскресенье. Газоснабжение абонентам планируется восстановить до 1800 мск 6 января, уточнил министр.
