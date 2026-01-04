Подачу газа на юге Крыма приостановят на двое суток из-за внеплановых работ

"В связи с технологической необходимостью проведения внеплановых работ на газопроводе среднего давления в сетях газоснабжения ГО Ялта произведено временное прекращение подачи природного газа абонентам в поселках городского типа Кореиз, Курпаты, Гаспра и Ореанда. Отключено 4,5 тысячи абонентов", - сообщил Воронкин в канале на платформе Мах.