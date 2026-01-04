Рейтинг@Mail.ru
Лучший советский "рукопашник": невероятная история разведчика
08:00 04.01.2026
Лучший советский "рукопашник": невероятная история разведчика
Лучший советский "рукопашник": невероятная история разведчика

© РИА Новости / Георгий ЗельмаВеликая Отечественная война
© РИА Новости / Георгий Зельма
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. В годы Великой Отечественной в армии большое внимание уделяли подготовке бойцов к рукопашным схваткам. Разведчик Виктор Коняев лично уничтожил 70 фашистов. О его подвигах — в материале РИА Новости.

На войну в неполные 17

В мае 1944-го взял в плен 11 немецких солдат и офицеров. Помогли навыки рукопашного боя, которым Виктор владел в совершенстве.
© РИА-СовИнформБюро / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчик
© РИА-СовИнформБюро / РИА Новости
Представили к Герою Советского Союза. Но тогда почему-то ограничились орденом Ленина.
Виктор Коняев родился 10 декабря 1925 года в городе Владикавказе в семье рабочего. После школы пошел в ремесленное училище, но доучиться не успел — началась Великая Отечественная.
CC BY-SA 3.0 / Vsia Osetia / Вид на Владикавказ
CC BY-SA 3.0 / Vsia Osetia /
Вид на Владикавказ
В середине августа 1942-го, несмотря на юный возраст, пришел в военкомат.
"Все мои сверстники добровольцами уходили на фронт. Многим еще и 18 не исполнилось. А мне и вовсе еще 17 не было. Если быть точнее, 16 лет и восемь месяцев. В военкомате условие поставил: не возьмете сами, все равно сбегу на фронт", — вспоминал позже герой-фронтовик.

Главным оружием становились штык, нож и кулак

Через два месяца — боевое крещение у Эльхотовских ворот. Его отряд выгрузили на железнодорожной станции в Беслане и отправили пешком до Заманкула.
© РИА-СовИнформБюро / Эммануил Евзерихин | Перейти в медиабанкВ атаку на врага
© РИА-СовИнформБюро / Эммануил Евзерихин
"Там нам был дан приказ окопаться в кукурузе, а под утро следующего дня мы сменили на оборонительной линии моряков. В тот же день вступили в бой", — рассказывал Виктор.
Он тогда был пулеметчиком. Но истинное призвание бойца открылось после госпиталя, когда в феврале 1943-го его определили в 248-ю отдельную разведроту.
Коняеву не было равных в рукопашной. Его стихией были внезапные налеты на вражеские траншеи, где счет шел на секунды, а главным оружием становились штык, нож и кулак.
© Фото предоставлено копателем Штык трофейный, немецкий, к винтовке Маузер К-98.
© Фото предоставлено копателем
Штык трофейный, немецкий, к винтовке Маузер К-98.

"В разведке голова нужна"

В сентябре 1943-го в ходе разведывательной вылазки Коняев вышел на пулеметную точку врага и в одиночку полностью уничтожил расчет — за это получил первую награду, орден Красной Звезды.
А ведь на разведчика его не учили — на это просто не было времени.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрден Красной Звезды
© РИА Новости / Евгений Биятов
"В разведке главным образом голова нужна, да и смелость надо было иметь. Решения необходимо было принимать быстро. Вот и вся наша наука!" — объяснял позже Коняев.

Представлен к Звезде Героя

В сентябре 1944-го дивизия заняла участок фронта на левом берегу реки Сан. Предприняли несколько вылазок в тыл противника, но ни одна из них не дала результата, и лишь группа старшего сержанта Коняева захватила языка.
Сведения, полученные от пленного, были настолько ценные, что комдив гвардии полковник Кучеренко 26 августа 1944-го лично подписал на Коняева представление к званию Героя Советского Союза.
В феврале 1945-го Коняев скрытно подкрался к немецкому часовому, охранявшему дом с целым взводом гитлеровцев, и обезвредил его. Затем, ворвавшись в здание, гранатами, огнем автомата и в рукопашном бою уничтожил врагов.
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкОрден Славы трех степеней
© РИА Новости / Александр Поляков
Двадцать первого марта 1945-го 19-летний старший сержант Виктор Коняев стал полным кавалером ордена Славы.
"Ни сильно укрепленная оборона, ни оборона, насыщенная до максимума огневыми точками, не мешали т. Коняеву выполнять боевые задачи. Ни проволока, ни мины, ни вода не могли задержать Коняева. А в рукопашных схватках не только один на один, но и один против трех — и все же Коняев был победителем!" — писал комдив в наградном листе.

После войны

Бывший фронтовик работал в металлургической отрасли. Жил в родном Владикавказе, почетным гражданином которого стал. Встречался со школьниками, вспоминал о боевом прошлом.
© РИА Новости / Алексей СухорукоБоевые награды ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Алексей Сухоруко
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны
"Если зовут пообщаться с молодежью, ни от одного приглашения не отказываюсь, как бы трудно мне ни было идти. Рассказываю им о жизни и о войне", — говорил Коняев.
Герой скончался в 2016-м, оставив в сердцах многих память о своих подвигах.
 
 
 
