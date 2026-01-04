Рейтинг@Mail.ru
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
02:10 04.01.2026 (обновлено: 02:33 04.01.2026)
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
2026
в мире, кндр, южная корея
В мире, КНДР, Южная Корея
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Рёнхап: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© AP Photo / Korean Central News AgencyЗапуск баллистической ракеты в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency
Запуск баллистической ракеты в КНДР . Архивное фото
СЕУЛ, 4 янв - РИА Новости. КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского (Восточного) моря, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.
"КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", - говорится в сообщении агентства.
По информации Рёнхап, этот пуск баллистической ракеты КНДР стал первым в 2026 году. С момента предыдущего пуска, состоявшегося 7 ноября 2025 года, прошло примерно два месяца.
Флаг КНДР возле границы между Северной и Южной Кореей. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Южная Корея может отменить часть санкций против КНДР, пишут СМИ
30 декабря 2025, 10:32
 
В миреКНДРЮжная Корея
 
 
