СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 04.01.2026
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского (Восточного) моря, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на объединенное РИА Новости, 04.01.2026
