ЕС может ждать распад после урегулирования на Украине, считает Кнайсль

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Единственное общее дело, которое связывает страны Евросоюза на данный момент - это конфликт на Украине, после урегулирования которого ЕС может постепенно распасться из-за противоречий стран-участниц, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Сейчас это как большой воздушный шар, который все еще не лопнул из-за этой чрезвычайной ситуации. Но как только она будет решена, не исключаю, что Евросоюз в своей текущей форме "взорвется", поскольку единственная (связывающая – ред.) их цель - это Украина", - сказала она.
По мнению собеседницы агентства, внутри ЕС назрели противоречия между его институтами и странами-участницами. Как напомнила Кнайсль, три государства уже отказались выступать гарантами кредита для Украины, который продвигает Брюссель. Кроме того, из-за конфликта на Украине всплыли на поверхность и разногласия и между самими странами ЕС.
"Думаю, произойдет распад. Не могу утверждать, что этот "воздушный шар" взорвется одномоментно. (Премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан говорит - и он, вероятно, прав, поскольку вовлечен в эти процессы на постоянной основе и знает их намного лучше, - что он (Евросоюз – ред.) развалится постепенно", - заключила Кнайсль.
Ранее Орбан заявлял, что Евросоюз находится в состоянии распада и похож на тяжелоатлета, который не может поднять штангу и в результате роняет ее. Он также отмечал, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах, центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии.