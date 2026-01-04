ЕС может ждать распад после урегулирования на Украине, считает Кнайсль

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Единственное общее дело, которое связывает страны Евросоюза на данный момент - это конфликт на Украине, после урегулирования которого ЕС может постепенно распасться из-за противоречий стран-участниц, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Сейчас это как большой воздушный шар, который все еще не лопнул из-за этой чрезвычайной ситуации. Но как только она будет решена, не исключаю, что Евросоюз в своей текущей форме "взорвется", поскольку единственная (связывающая – ред.) их цель - это Украина", - сказала она.