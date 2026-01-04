Рейтинг@Mail.ru
В Москве проверяют информацию о клинической смерти пациентки в клинике
18:08 04.01.2026
В Москве проверяют информацию о клинической смерти пациентки в клинике
Росздравнадзор выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого женщина якобы пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока в московской... РИА Новости, 04.01.2026
здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия
Здоровье - Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Происшествия
Врач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого женщина якобы пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока в московской косметологической клинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Telegram-канал "112" писал, что в Москве 30-летняя женщина пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока в косметологической клинике Elmas Clinic в Токмаковом переулке. Ее в критическом состоянии экстренно госпитализировали.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства случившегося инцидента", - рассказали в ведомстве.
