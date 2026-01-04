https://ria.ru/20260104/klinika-2066374298.html
В Москве проверяют информацию о клинической смерти пациентки в клинике
Росздравнадзор выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого женщина якобы пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока в московской... РИА Новости, 04.01.2026
здоровье - общество
происшествия
