В Китае запретят публикацию интервью и новостей без лицензии - РИА Новости, 04.01.2026
18:02 04.01.2026
В Китае запретят публикацию интервью и новостей без лицензии
В Китае запретят публикацию интервью и новостей без лицензии - РИА Новости, 04.01.2026
В Китае запретят публикацию интервью и новостей без лицензии
Управление во вопросам киберпространства Пекина в воскресенье запустило специальную месячную кампанию по контролю за порядком в сфере интернет-новостей, чтобы... РИА Новости, 04.01.2026
в мире, китай, пекин
В мире, Китай, Пекин
В Китае запретят публикацию интервью и новостей без лицензии

В Китае запустили кампанию по контролю за интернет-новостями

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Управление во вопросам киберпространства Пекина в воскресенье запустило специальную месячную кампанию по контролю за порядком в сфере интернет-новостей, чтобы пресечь нарушения и повысить влияние ведущих СМИ, сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).
Ранее китайские власти запустили кампанию по устранению преднамеренных провокаций отрицательных эмоций в интернете, в частности, она поможет бороться с распространением панических настроений, теориями заговора, фальсификациями официальных заявлений властей, следует из заявления Управления по вопросам киберпространства КНР.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Си Цзиньпин призвал усилить борьбу с хаосом в интернет-пространстве
29 ноября 2025, 11:04
"С целью дальнейшего упорядочения распространения новостей в интернете, повышения влияния ведущих СМИ и формирования здорового интернет-пространства, управление по вопросам киберпространства Пекина с сегодняшнего дня запустило месячную специальную кампанию под названием "Чистая столица - чистые источники, правдивый голос". Кампания направлена на жесткое пресечение и устранение хаоса незаконной и неправомерной деятельности информационных служб в сфере интернет новостей", - сообщает CCTV.
Среди нарушений, которые будут пресекаться, управление отмечает нелегальное осуществление информационных услуг в интернете, а именно проведение интервью, сбор, редактирование и публикация новостей без соответствующей лицензии. Чрезмерно преувеличенные заголовки, злонамеренное искажение, вырывание из контекста и монтаж информации из официальных источников также повлекут за собой последствия.
Сообщается, что в описаниях, фотографиях и названиях аккаунтов нельзя использовать идентичные или схожие с официальными СМИ данные. Также будут отслеживаться аккаунты и сайты, которые используют фотографии ведущих СМИ с целью ввести общественность в заблуждение.
В июле Китай запустил кампанию по улучшению интернет-среды для несовершеннолетних, которая направлена на устранение контента, который угрожает физическому и психологическому здоровью детей. Ранее Китай запустил акцию по усилению контроля в интернете, которая касается информации и оппозиционных настроений. Власти также усилили надзор за использованием ненормативной лексики в киберпространстве, чтобы создать здоровую интернет-среду.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Китае запретят принудительные скидки в интернет-магазинах, пишут СМИ
22 декабря 2025, 16:33
 
