В Китае запретят публикацию интервью и новостей без лицензии

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Управление во вопросам киберпространства Пекина в воскресенье запустило специальную месячную кампанию по контролю за порядком в сфере интернет-новостей, чтобы пресечь нарушения и повысить влияние ведущих СМИ, Управление во вопросам киберпространства Пекина в воскресенье запустило специальную месячную кампанию по контролю за порядком в сфере интернет-новостей, чтобы пресечь нарушения и повысить влияние ведущих СМИ, сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).

Ранее китайские власти запустили кампанию по устранению преднамеренных провокаций отрицательных эмоций в интернете, в частности, она поможет бороться с распространением панических настроений, теориями заговора, фальсификациями официальных заявлений властей, следует из заявления Управления по вопросам киберпространства КНР.

"С целью дальнейшего упорядочения распространения новостей в интернете, повышения влияния ведущих СМИ и формирования здорового интернет-пространства, управление по вопросам киберпространства Пекина с сегодняшнего дня запустило месячную специальную кампанию под названием "Чистая столица - чистые источники, правдивый голос". Кампания направлена на жесткое пресечение и устранение хаоса незаконной и неправомерной деятельности информационных служб в сфере интернет новостей", - сообщает CCTV.

Среди нарушений, которые будут пресекаться, управление отмечает нелегальное осуществление информационных услуг в интернете, а именно проведение интервью, сбор, редактирование и публикация новостей без соответствующей лицензии. Чрезмерно преувеличенные заголовки, злонамеренное искажение, вырывание из контекста и монтаж информации из официальных источников также повлекут за собой последствия.

Сообщается, что в описаниях, фотографиях и названиях аккаунтов нельзя использовать идентичные или схожие с официальными СМИ данные. Также будут отслеживаться аккаунты и сайты, которые используют фотографии ведущих СМИ с целью ввести общественность в заблуждение.