В Китае объяснили причины успеха военной операции США в Венесуэле

ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Преимущества в области разведки, а также применение средств радиоэлектронной борьбы, парализовавшие возможности ВВС и ПВО Венесуэлы, позволили США провести успешную операцию внутри латиноамериканской страны, считают китайские военные эксперты.

Как заявил китайской государственной газете Global Times военный эксперт Ван Юньфэй, относительный успех военной операции США мог быть частично обусловлен первоначальными авиаударами и возможными атаками с применением средств радиоэлектронной борьбы, которые подорвали и парализовали возможности ВВС и ПВО Венесуэлы.

По его словам, это позволило американским вертолетам с подразделениями опытных, элитных бойцов Delta Force провести десантную операцию и проникнуть в резиденцию Мадуро.

"Оборонные возможности Венесуэлы могут быть уязвимы перед лицом США, особенно при наличии у американцев разведывательной информации о местонахождении президента", - приводит газета его слова.

Военный эксперт Чжан Цзюньшэ, слова которого также приводит Global Times, отметил преимущества США в области разведки.

"США имеют опыт использования своих спецслужб, таких как ЦРУ , для сбора разведывательной информации, включая подкуп военных командиров или чиновников, обладающих информацией о целях миссий", - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что операция США является вторжением в суверенное государство и нарушением международного права. При этом, по его словам, с точки зрения военной операции, другие армии мира, вероятно, будут рассматривать эту как показательный пример.

"США неоднократно проводили подобные военные операции для свержения режимов. Такие операции - это не просто тактические действия, они имеют глубокие политические и стратегические последствия", - добавил Чжан Цзюньшэ.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН , оно пройдет 5 января.