Рейтинг@Mail.ru
В Китае объяснили причины успеха военной операции США в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 04.01.2026 (обновлено: 10:55 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/kitay-2066307855.html
В Китае объяснили причины успеха военной операции США в Венесуэле
В Китае объяснили причины успеха военной операции США в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
В Китае объяснили причины успеха военной операции США в Венесуэле
Преимущества в области разведки, а также применение средств радиоэлектронной борьбы, парализовавшие возможности ВВС и ПВО Венесуэлы, позволили США провести... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T05:56:00+03:00
2026-01-04T10:55:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066211943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa4484bbd69175e50eeb7f54a4c0277c.jpg
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066305367.html
https://ria.ru/20260104/dotkom-2066304132.html
https://ria.ru/20260104/dzhonson-2066303988.html
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066302428.html
венесуэла
сша
каракас
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066211943_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b953e08f86532417a2eb8132654c333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, центральное разведывательное управление (цру), оон, китай
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН, Китай
В Китае объяснили причины успеха военной операции США в Венесуэле

В КНР назвали преимущество в разведке причиной успеха операции США в Венесуэле

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПоследствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Преимущества в области разведки, а также применение средств радиоэлектронной борьбы, парализовавшие возможности ВВС и ПВО Венесуэлы, позволили США провести успешную операцию внутри латиноамериканской страны, считают китайские военные эксперты.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента
Вчера, 05:15
Как заявил китайской государственной газете Global Times военный эксперт Ван Юньфэй, относительный успех военной операции США мог быть частично обусловлен первоначальными авиаударами и возможными атаками с применением средств радиоэлектронной борьбы, которые подорвали и парализовали возможности ВВС и ПВО Венесуэлы.
По его словам, это позволило американским вертолетам с подразделениями опытных, элитных бойцов Delta Force провести десантную операцию и проникнуть в резиденцию Мадуро.
"Оборонные возможности Венесуэлы могут быть уязвимы перед лицом США, особенно при наличии у американцев разведывательной информации о местонахождении президента", - приводит газета его слова.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Дотком раскритиковал атаку США на Венесуэлу
Вчера, 05:00
Военный эксперт Чжан Цзюньшэ, слова которого также приводит Global Times, отметил преимущества США в области разведки.
"США имеют опыт использования своих спецслужб, таких как ЦРУ, для сбора разведывательной информации, включая подкуп военных командиров или чиновников, обладающих информацией о целях миссий", - добавил он.
Эксперт подчеркнул, что операция США является вторжением в суверенное государство и нарушением международного права. При этом, по его словам, с точки зрения военной операции, другие армии мира, вероятно, будут рассматривать эту как показательный пример.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В США предупредили о сигнале, который Трамп подал России в Венесуэле
Вчера, 05:00
"США неоднократно проводили подобные военные операции для свержения режимов. Такие операции - это не просто тактические действия, они имеют глубокие политические и стратегические последствия", - добавил Чжан Цзюньшэ.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Глава МИД Венесуэлы заявил, что атака США нарушила мир в Латинской Америке
Вчера, 04:17
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООНКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала