В Китае объяснили причины успеха военной операции США в Венесуэле

ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Преимущества в области разведки, а также применение средств радиоэлектронной борьбы, парализовавшие возможности ВВС и ПВО Венесуэлы, позволили США провести успешную операцию внутри латиноамериканской страны, считают китайские военные эксперты.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Как заявил китайской государственной газете Global Times военный эксперт Ван Юньфэй, относительный успех военной операции США мог быть частично обусловлен первоначальными авиаударами и возможными атаками с применением средств радиоэлектронной борьбы, которые подорвали и парализовали возможности ВВС и ПВО Венесуэлы.
По его словам, это позволило американским вертолетам с подразделениями опытных, элитных бойцов Delta Force провести десантную операцию и проникнуть в резиденцию Мадуро.
"Оборонные возможности Венесуэлы могут быть уязвимы перед лицом США, особенно при наличии у американцев разведывательной информации о местонахождении президента", - приводит газета его слова.
Дотком раскритиковал атаку США на Венесуэлу
Вчера, 05:00
Военный эксперт Чжан Цзюньшэ, слова которого также приводит Global Times, отметил преимущества США в области разведки.
"США имеют опыт использования своих спецслужб, таких как ЦРУ, для сбора разведывательной информации, включая подкуп военных командиров или чиновников, обладающих информацией о целях миссий", - добавил он.
Эксперт подчеркнул, что операция США является вторжением в суверенное государство и нарушением международного права. При этом, по его словам, с точки зрения военной операции, другие армии мира, вероятно, будут рассматривать эту как показательный пример.
"США неоднократно проводили подобные военные операции для свержения режимов. Такие операции - это не просто тактические действия, они имеют глубокие политические и стратегические последствия", - добавил Чжан Цзюньшэ.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.