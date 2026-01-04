Китай призвал США немедленно освободить Мадуро и его супругу

ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. США должны немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, которые, как заявлял американский лидер Дональд Трамп, были захвачены и вывезены из страны, говорится в заявлении МИД Китая.