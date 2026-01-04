Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал США немедленно освободить Мадуро и его супругу - РИА Новости, 04.01.2026
09:32 04.01.2026
Китай призвал США немедленно освободить Мадуро и его супругу
США должны немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, которые, как заявлял американский лидер Дональд Трамп, были... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
венесуэла
сша
китай
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
венесуэла
сша
китай
в мире, венесуэла, сша, китай, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Китай, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Китай призвал США немедленно освободить Мадуро и его супругу

МИД Китая призвал США немедленно освободить президента Мадуро и его супругу

© REUTERS / Maxwell BricenoМужчина проходит мимо изображения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в Каракасе
Мужчина проходит мимо изображения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в Каракасе - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Мужчина проходит мимо изображения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в Каракасе. Архивное фото
ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. США должны немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, которые, как заявлял американский лидер Дональд Трамп, были захвачены и вывезены из страны, говорится в заявлении МИД Китая.
"Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги, немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, прекратить попытки подорвать политическую власть в Венесуэле и решать вопросы путем диалога и переговоров", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Китае объяснили причины успеха военной операции США в Венесуэле
Вчера, 05:56
В МИД КНР подчеркнули, что Китай озабочен принудительным задержанием Соединенными Штатами президента Венесуэлы и его супруги. В ведомстве отметили, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщали о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
3 января, 19:21
 
В миреВенесуэлаСШАКитайНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
