"Чебурашка 2" стал чемпионом российского проката

Ежедневно фильм посещает порядка миллиона человек: так, по данным ЕАИС, сиквел "Чебурашки" посмотрели уже 4 661 389 зрителей.

Министр культуры России Ольга Любимова в декабре называла "Чебурашку 2" одной из ключевых премьер новогоднего кинопроката. На премьере фильма режиссер Дмитрий Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.