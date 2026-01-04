"Чебурашка 2" стал чемпионом российского проката

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Кассовые сборы фильма "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 2,5 миллиарда рублей уже на четвертый день кинопроката, его посмотрели более 4,6 миллиона зрителей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день проката.
"Общие сборы — 2 507 531 926 рублей", — говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Ежедневно фильм посещает порядка миллиона человек: так, по данным ЕАИС, сиквел "Чебурашки" посмотрели уже 4 661 389 зрителей.
Министр культуры России Ольга Любимова в декабре называла "Чебурашку 2" одной из ключевых премьер новогоднего кинопроката. На премьере фильма режиссер Дмитрий Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.