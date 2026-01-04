Рейтинг@Mail.ru
СМИ: взорвавшийся в Киеве внедорожник принадлежал украинскому военному
14:03 04.01.2026
СМИ: взорвавшийся в Киеве внедорожник принадлежал украинскому военному
СМИ: взорвавшийся в Киеве внедорожник принадлежал украинскому военному
киев
в мире, киев
В мире, Киев
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Внедорожник, который взорвался в Киеве, по предварительным данным, принадлежал украинскому военному, сообщило издание "Страна.ua".
В воскресенье полиция Киева сообщила, что в Оболонском районе города взорвался внедорожник, предварительно, есть пострадавшие.
"Подорванный на Оболони автомобиль принадлежал военному", - говорится в Telegram-канале издания.
