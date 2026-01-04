https://ria.ru/20260104/kiev-2066343465.html
СМИ: взорвавшийся в Киеве внедорожник принадлежал украинскому военному
СМИ: взорвавшийся в Киеве внедорожник принадлежал украинскому военному - РИА Новости, 04.01.2026
СМИ: взорвавшийся в Киеве внедорожник принадлежал украинскому военному
Внедорожник, который взорвался в Киеве, по предварительным данным, принадлежал украинскому военному, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:03:00+03:00
2026-01-04T14:03:00+03:00
2026-01-04T14:03:00+03:00
в мире
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg
https://ria.ru/20250404/vzryv-2009271845.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b804c03a0faf151683af054ef02b773.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев
СМИ: взорвавшийся в Киеве внедорожник принадлежал украинскому военному
Взорванный в Киеве внедорожник принадлежал украинскому военному