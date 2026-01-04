https://ria.ru/20260104/kiev-2066337487.html
В Киеве взорвался внедорожник
В Киеве взорвался внедорожник - РИА Новости, 04.01.2026
В Киеве взорвался внедорожник
Внедорожник взорвался в Киеве, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в городской полиции. РИА Новости, 04.01.2026
