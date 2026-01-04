Рейтинг@Mail.ru
12:29 04.01.2026 (обновлено: 12:30 04.01.2026)
В Киеве взорвался внедорожник
Внедорожник взорвался в Киеве, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в городской полиции. РИА Новости, 04.01.2026
60
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Внедорожник взорвался в Киеве, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в городской полиции.
"Полиция выясняет обстоятельства взрыва внедорожника в Оболонском районе столицы. По предварительной информации, в результате происшествия есть травмированные. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Киева.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Крыму назвали ключевое условие для мира на Украине
