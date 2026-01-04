СК расследует теракт ВСУ в Хорлах в кратчайшие сроки, заявила Петренко

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. СК в кратчайшие сроки расследует теракт ВСУ в Хорлах Херсонской области, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Следственным комитетом России в кратчайшие сроки будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств этого жестокого преступления против мирного населения, и все представители вооруженных формирований Украины, причастные к акту терроризма, понесут заслуженное наказание", - заявила Петренко.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, число погибших из-за теракта в селе Хорлы в Херсонской области достигло 29, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота были объявлены днями траура в регионе.
