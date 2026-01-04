Рейтинг@Mail.ru
СК расследует теракт ВСУ в Хорлах в кратчайшие сроки, заявила Петренко
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 04.01.2026
СК расследует теракт ВСУ в Хорлах в кратчайшие сроки, заявила Петренко
сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко. РИА Новости, 04.01.2026
происшествия, херсонская область, россия, украина, владимир сальдо, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, удар всу по хорлам в херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. СК в кратчайшие сроки расследует теракт ВСУ в Хорлах Херсонской области, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Следственным комитетом России в кратчайшие сроки будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств этого жестокого преступления против мирного населения, и все представители вооруженных формирований Украины, причастные к акту терроризма, понесут заслуженное наказание", - заявила Петренко.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, число погибших из-за теракта в селе Хорлы в Херсонской области достигло 29, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота были объявлены днями траура в регионе.
Стихийный мемориал, созданный в память о погибших при атаке БПЛА ВСУ на поселок Хорлы Херсонской области
В Финляндии обратились к ООН после теракта ВСУ в Хорлах
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область, Россия, Украина, Владимир Сальдо, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
