"Филадельфия" обыграла "Эдмонтон", у Мичкова голевая передача

Встреча, которая состоялась в Эдмонтоне, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). В составе "Флайерз" шайбы забросили Денвер Барки (9-я минута), Трэвис Санхайм (11), Бобби Бринк (15), Ник Силер (50) и Оуэн Типпетт (59). У "Эдмонтона" отличились Коннор Макдэвид (17) и Эван Бушар (30).
Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков отметился голевой передачей. Форвард "Эдмонтона" Василий Подколзин нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал два броска.
"Филадельфия" одержала третью победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Эдмонтон" потерпел третье поражение в последних четырех играх.
