Рейтинг@Mail.ru
"Филадельфия" обыграла "Эдмонтон", у Мичкова голевая передача - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
02:15 04.01.2026 (обновлено: 02:16 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/khokkey-2066296955.html
"Филадельфия" обыграла "Эдмонтон", у Мичкова голевая передача
"Филадельфия" обыграла "Эдмонтон", у Мичкова голевая передача - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Филадельфия" обыграла "Эдмонтон", у Мичкова голевая передача
Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" обыграли "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T02:15:00+03:00
2026-01-04T02:16:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
филадельфия флайерз
эдмонтон ойлерз
матвей мичков
василий подколзин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978629770_0:87:1080:695_1920x0_80_0_0_43a124c687d1d5cc362eaac3bac9a27b.jpg
https://ria.ru/20260104/voronkov-2066294866.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978629770_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_1609ecd227d77f8a8657e8339471abfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), филадельфия флайерз, эдмонтон ойлерз, матвей мичков, василий подколзин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Филадельфия Флайерз, Эдмонтон Ойлерз, Матвей Мичков, Василий Подколзин
"Филадельфия" обыграла "Эдмонтон", у Мичкова голевая передача

Передача Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

© Фото : x.com/nhlflyersХоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : x.com/nhlflyers
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" обыграли "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 января 2026 • начало в 23:30
Завершен
Эдмонтон
2 : 5
Филадельфия
16:08 • Коннор Макдэвид
(Маттиас Экхольм)
29:54 • Эван Бушар
(Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс)
07:16 • Denver Barkey
(Оуэн Типпетт, Шон Кутюрье)
10:31 • Трэвис Санхейм
14:38 • Бобби Бринк
(Кэмерон Йорк, Матвей Мичков)
49:09 • Ник Зеелер
(Родриго Аболс)
58:50 • Оуэн Типпетт
(Шон Кутюрье, Ник Зеелер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Эдмонтоне, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). В составе "Флайерз" шайбы забросили Денвер Барки (9-я минута), Трэвис Санхайм (11), Бобби Бринк (15), Ник Силер (50) и Оуэн Типпетт (59). У "Эдмонтона" отличились Коннор Макдэвид (17) и Эван Бушар (30).
Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков отметился голевой передачей. Форвард "Эдмонтона" Василий Подколзин нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал два броска.
"Филадельфия" одержала третью победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Эдмонтон" потерпел третье поражение в последних четырех играх.
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Дмитрий Воронков - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Гол Воронкова и передача Проворова помогли "Коламбусу" обыграть "Баффало"
01:44
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Филадельфия ФлайерзЭдмонтон ОйлерзМатвей МичковВасилий Подколзин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Вашингтон
    Чикаго
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Тампа-Бэй
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Монреаль
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Эдмонтон
    Филадельфия
    2
    5
  • Хоккей
    Перерыв
    Лос-Анджелес
    Миннесота
    1
    1
  • Хоккей
    04.01 06:00
    Ванкувер
    Бостон
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Юта
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Баффало
    5
    1
  • Хоккей
    04.01 22:00
    Даллас
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала