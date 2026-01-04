"Филадельфия" обыграла "Эдмонтон", у Мичкова голевая передача

Встреча, которая состоялась в Эдмонтоне, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). В составе "Флайерз" шайбы забросили Денвер Барки (9-я минута), Трэвис Санхайм (11), Бобби Бринк (15), Ник Силер (50) и Оуэн Типпетт (59). У "Эдмонтона" отличились Коннор Макдэвид (17) и Эван Бушар (30).