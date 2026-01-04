Хегсет высказался о последствиях захвата Мадуро

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США теперь контролируют будущее Венесуэлы и условия управления страной, утверждает глава Пентагона Пит Хегсет после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро.
"Мы устанавливаем условия. Президент (США Дональд - ред.) Трамп устанавливает условия, и в конечном итоге он решит, какими будут дальнейшие шаги... мы будем контролировать то, что произойдет дальше", - заявил Хегсет телеканалу CBS в ответ на вопрос, будут ли представители США теперь в правительстве Венесуэлы и будут ли размещены американские войска на ее территории.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.