Рейтинг@Mail.ru
Хегсет высказался о последствиях захвата Мадуро - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/khegset-2066302256.html
Хегсет высказался о последствиях захвата Мадуро
Хегсет высказался о последствиях захвата Мадуро - РИА Новости, 04.01.2026
Хегсет высказался о последствиях захвата Мадуро
США теперь контролируют будущее Венесуэлы и условия управления страной, утверждает глава Пентагона Пит Хегсет после захвата венесуэльского президента Николаса... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T04:04:00+03:00
2026-01-04T04:04:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059355038_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_481b6106db98f8d0b89378c191360041.jpg
https://ria.ru/20260104/ssha-2066300903.html
https://ria.ru/20260104/maduro-2066298012.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059355038_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f6bab7a8ef2625672112ec339887d1fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, ООН, Удары США по Венесуэле
Хегсет высказался о последствиях захвата Мадуро

Хегсет: США контролируют будущее Венесуэлы после захвата Мадуро

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США теперь контролируют будущее Венесуэлы и условия управления страной, утверждает глава Пентагона Пит Хегсет после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро.
"Мы устанавливаем условия. Президент (США Дональд - ред.) Трамп устанавливает условия, и в конечном итоге он решит, какими будут дальнейшие шаги... мы будем контролировать то, что произойдет дальше", - заявил Хегсет телеканалу CBS в ответ на вопрос, будут ли представители США теперь в правительстве Венесуэлы и будут ли размещены американские войска на ее территории.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СМИ: США считали отставку Мадуро основным планом по Венесуэле
03:32
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СМИ: Мадуро отправят в изолятор, где сидят сообщница Эпштейна и репер Diddy
02:40
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала