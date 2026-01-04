Рейтинг@Mail.ru
Кино для Кеосаяна было настоящей жизнью, рассказала Симоньян - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:17 04.01.2026 (обновлено: 14:19 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/keosayan-2066344601.html
Кино для Кеосаяна было настоящей жизнью, рассказала Симоньян
Кино для Кеосаяна было настоящей жизнью, рассказала Симоньян - РИА Новости, 04.01.2026
Кино для Кеосаяна было настоящей жизнью, рассказала Симоньян
Кино для режиссера Тиграна Кеосаяна было настоящей жизнью, его сердцем и душой, рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:17:00+03:00
2026-01-04T14:19:00+03:00
культура
краснодарский край
москва
тигран кеосаян
маргарита симоньян
федор добронравов
вгик
мираж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992991802_0:76:2894:1704_1920x0_80_0_0_48440ae433a95e44b86fff0e666eb15c.jpg
https://ria.ru/20260104/keosayan-2065611308.html
https://ria.ru/20250928/ljubimova-2044959046.html
https://ria.ru/20250821/film-2036504817.html
краснодарский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992991802_125:117:2698:2047_1920x0_80_0_0_b002e6d6c2ecd6bfa43e6440b4b9ba2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, москва, тигран кеосаян, маргарита симоньян, федор добронравов, вгик, мираж
Культура, Краснодарский край, Москва, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Федор Добронравов, ВГИК, Мираж
Кино для Кеосаяна было настоящей жизнью, рассказала Симоньян

Симоньян рассказала, что кино для Тиграна Кеосаяна было настоящей жизнью

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Тигран Кеосаян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Кино для режиссера Тиграна Кеосаяна было настоящей жизнью, его сердцем и душой, рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в день рождения мужа.
«

"Он человек серьезнейших патриотических взглядов, и он был рад возможности вести программу, которая в таком сатирическом, ироничном ключе эти взгляды его отражает и заражает большое количество других людей, а кино - это была его настоящая вот жизнь, его сердце, его душа", - сказала Симоньян в интервью телеканалу "Россия 1".

Режиссер Тигран Кеосаян на Пионерских чтениях в театре Современник - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Стиль, сатира, ностальгия: как Тигран Кеосаян изменил кино и телевидение
Вчера, 08:00
Симоньян, говоря о муже как о режиссере, отметила, что он сильно переживал, если долго не снимал кино.
«
"Он страшно переживал, если вдруг он год, например, не снимает кино. Он тут же бросался искать сценарий или сам писать сценарий, находить деньги или инвестировать свои деньги. Потому что, конечно, так, как он был счастлив на площадке - это даже нельзя назвать счастьем, это, наверное, настоящая эйфория", - добавила Симоньян.
Кеосаян скончался 26 октября. Четвертого января ему могло бы исполниться 60 лет.
В воскресенье, в день рождения Кеосаяна, на телеканале "Россия 1" в 22.00 по московскому времени будет показан его последний фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли.
Кадр из фильма Семь дней Петра Семёныча - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Любимова призвала посмотреть последний фильм Кеосаяна
28 сентября 2025, 17:55
Сценарий последнего фильма Кеосаяна был написан по мотивам рассказа Симоньян и вошел в сборник "Водоворот". По её словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу" - действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также картины "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж".
Кадр из фильма Семь дней Петра Семёныча - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В ожидании чуда: каким получился фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"
21 августа 2025, 08:00
 
КультураКраснодарский крайМоскваТигран КеосаянМаргарита СимоньянФедор ДобронравовВГИКМираж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала