02:21 04.01.2026 (обновлено: 02:45 04.01.2026)
Премьер Канады высказался о захвате Мадуро
Премьер Канады высказался о захвате Мадуро
Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада приветствует "возможность свободы, демократии и мира" для народа Венесуэлы на фоне захвата... РИА Новости, 04.01.2026
Премьер Канады высказался о захвате Мадуро

Карни приветствовал похищение Мадуро в ходе атаки США на Венесуэлу

Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Флаг Канады. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада приветствует "возможность свободы, демократии и мира" для народа Венесуэлы на фоне захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро и атаки США по Каракасу.
Карни напомнил, что новое правительство Канады в марте 2025 года в первую очередь ввело дополнительные санкции против режима Мадуро, так как не признает его с 2018 года.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СМИ: Мадуро могут отправить в следственный изолятор в Бруклине
01:53
"Канадское правительство приветствует возможность свободы, демократии, мира и процветания для венесуэльского народа... Мы поддерживаем суверенное право венесуэльского народа решать и строить свое собственное будущее в мирном и демократическом обществе", - написал он в соцсети X.
Карни также призвал все стороны конфликта уважать международное право и заявил, что находится в тесном контакте с международными партнерами по поводу происходящих событий.
Кроме того, он выразил готовность помочь канадцам в Венесуэле через консульских должностных лиц и посольство в Колумбии, а также заявил, что Канада продолжит поддерживать венесуэльских беженцев.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Глава МИД Венесуэлы назвал варварством нападение США и похищение Мадуро
01:20
 
Заголовок открываемого материала