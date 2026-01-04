Рейтинг@Mail.ru
Каллас отчитали за громкое заявление о нападении на Венесуэлу - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 04.01.2026 (обновлено: 03:10 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/kallas-2066297388.html
Каллас отчитали за громкое заявление о нападении на Венесуэлу
Каллас отчитали за громкое заявление о нападении на Венесуэлу - РИА Новости, 04.01.2026
Каллас отчитали за громкое заявление о нападении на Венесуэлу
Реакция главы евродипломатии Каи Каллас на нападение США на Венесуэлу вскрыла отсутствие принципов в ЕС и двойные стандарты, пишет газета L’Antidiplomatico. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T02:20:00+03:00
2026-01-04T03:10:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
кайя каллас
николас мадуро
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075378_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_292d32275be94337e1e9447eff376310.jpg
https://ria.ru/20260104/ataka-2066292589.html
https://ria.ru/20260104/tramp-2066295740.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075378_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9d682de71f6a05717aca5d818ad900cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, кайя каллас, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Кайя Каллас, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Каллас отчитали за громкое заявление о нападении на Венесуэлу

L’antidiplomatico: Каллас продемонстрировала двойные стандарты ЕС

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Реакция главы евродипломатии Каи Каллас на нападение США на Венесуэлу вскрыла отсутствие принципов в ЕС и двойные стандарты, пишет газета L’Antidiplomatico.
Ранее Каллас, комментируя американскую атаку, заявила, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Боливарианской республике.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после атаки Трампа
01:22
«
""Внимательно следит". Эти слова навсегда разоблачают их пустую риторику о двойных стандартах в области прав человека. Навсегда", — говорится в публикации.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Никаких игр": Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом
01:52
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасКайя КалласНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала