Каллас отчитали за громкое заявление о нападении на Венесуэлу

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Реакция главы евродипломатии Каи Каллас на нападение США на Венесуэлу вскрыла отсутствие принципов в ЕС и двойные стандарты, пишет газета L’Antidiplomatico.
Ранее Каллас, комментируя американскую атаку, заявила, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Боливарианской республике.
«
""Внимательно следит". Эти слова навсегда разоблачают их пустую риторику о двойных стандартах в области прав человека. Навсегда", — говорится в публикации.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.