Глава МИД Ирана назвал похищение Мадуро терроризмом со стороны США - РИА Новости, 04.01.2026
00:04 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/iran-2066288045.html
Глава МИД Ирана назвал похищение Мадуро терроризмом со стороны США
Глава МИД Ирана назвал похищение Мадуро терроризмом со стороны США - РИА Новости, 04.01.2026
Глава МИД Ирана назвал похищение Мадуро терроризмом со стороны США
Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги является государственным терроризмом со стороны США, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T00:04:00+03:00
2026-01-04T00:04:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
аббас аракчи
дональд трамп
мид ирана
Глава МИД Ирана назвал похищение Мадуро терроризмом со стороны США

Глава МИД Ирана Аракчи назвал похищение Мадуро терроризмом со стороны США

ТЕГЕРАН, 4 янв - РИА Новости. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги является государственным терроризмом со стороны США, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Министр заявил об этом в ходе телефонного разговора с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.
"Глава МИД нашей страны, решительно осудив военную агрессию США в отношении Венесуэлы, а также похищение законного президента этой страны и его супруги, назвал (действия Штатов – ред.) примером государственного терроризма и открытым нападением на суверенитет и народную волю венесуэльцев", - говорится в заявлении МИД Ирана.
Аракчи также выразил поддержку избранному правительству Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
