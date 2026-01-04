Аналитик оценила необходимость новой льготной ипотеки

"Льготные программы нужны, но очень адресные. Не должно быть такого, что льготами пользуются нельготные категории граждан", - ответила она на вопрос о необходимости новых льготных ипотечных программ в стране.

При этом Носова считает, что суммы кредитов по существующим программам поднимать не стоит. "Нужно не суммы льготной ипотеки повышать, а работать с ценами. Требуется строить жилье по доступным ценам и в достаточном объеме. Тогда не будет ажиотажа среди населения, а застройщики и банки смогут зарабатывать на объеме продаж и выдач", - добавила она.