Аналитик оценила необходимость новой льготной ипотеки - РИА Новости, 04.01.2026
18:06 04.01.2026
Аналитик оценила необходимость новой льготной ипотеки
Аналитик оценила необходимость новой льготной ипотеки - РИА Новости, 04.01.2026
Аналитик оценила необходимость новой льготной ипотеки
Новые льготные программы ипотеки в России нужны, при этом они должны быть очень адресными, заявила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых... РИА Новости, 04.01.2026
россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Экономика
Аналитик оценила необходимость новой льготной ипотеки

РИА Новости: Носова считает, что нужны адресные льготные программы ипотеки

Строительство. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Новые льготные программы ипотеки в России нужны, при этом они должны быть очень адресными, заявила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
"Льготные программы нужны, но очень адресные. Не должно быть такого, что льготами пользуются нельготные категории граждан", - ответила она на вопрос о необходимости новых льготных ипотечных программ в стране.
При этом Носова считает, что суммы кредитов по существующим программам поднимать не стоит. "Нужно не суммы льготной ипотеки повышать, а работать с ценами. Требуется строить жилье по доступным ценам и в достаточном объеме. Тогда не будет ажиотажа среди населения, а застройщики и банки смогут зарабатывать на объеме продаж и выдач", - добавила она.
Ранее Минфин РФ сообщал, что с 1 февраля 2026 года будет запрещено оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Также Минфин заявлял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.
Россия
Министерство финансов РФ (Минфин России)
Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Экономика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
