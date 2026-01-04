Рейтинг@Mail.ru
Премьер Дании просит Трампа не угрожать Гренландии, пишет Reuters
22:59 04.01.2026 (обновлено: 23:07 04.01.2026)
Премьер Дании просит Трампа не угрожать Гренландии, пишет Reuters
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам. РИА Новости, 04.01.2026
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, метте фредериксен
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Метте Фредериксен
Премьер Дании просит Трампа не угрожать Гренландии, пишет Reuters

Reuters: премьер Дании Фредериксен призвала Трампа перестать угрожать Гренландии

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
Ранее Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ.
"Нет никакого смысла говорить о том, что США нуждаются во взятии Гренландии под свой контроль. У США нет никакого права аннексировать ни одну из трех частей Датского Королевства. Поэтому настоятельно призываю США прекратить угрозы в отношении исторически близкого союзника и против другой страны и другого народа, который четко заявил, что не продается", - отметила Фредериксен, заявление которой было получено агентством Рейтер.
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Жена советника Трампа показала карту Гренландии в цветах флага США
