https://ria.ru/20260104/grenlandiya-2066408647.html
Премьер Дании просит Трампа не угрожать Гренландии, пишет Reuters
Премьер Дании просит Трампа не угрожать Гренландии, пишет Reuters - РИА Новости, 04.01.2026
Премьер Дании просит Трампа не угрожать Гренландии, пишет Reuters
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T22:59:00+03:00
2026-01-04T22:59:00+03:00
2026-01-04T23:07:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
метте фредериксен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066262320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34075de0ba11a0f7e04681ff340c344c.jpg
https://ria.ru/20260104/supruga-2066368997.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066262320_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_e1bb06f6ed8d13e2d632b2733df3afa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, метте фредериксен
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Метте Фредериксен
Премьер Дании просит Трампа не угрожать Гренландии, пишет Reuters
Reuters: премьер Дании Фредериксен призвала Трампа перестать угрожать Гренландии