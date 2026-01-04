Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, нужно ли ограничивать рассрочку от застройщиков - РИА Новости, 04.01.2026
01:02 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/gosduma-2066291450.html
В Госдуме рассказали, нужно ли ограничивать рассрочку от застройщиков
В Госдуме рассказали, нужно ли ограничивать рассрочку от застройщиков - РИА Новости, 04.01.2026
В Госдуме рассказали, нужно ли ограничивать рассрочку от застройщиков
Ограничивать рассрочку от застройщика не нужно, но при этом важно, чтобы квартиры в рассрочку покупали платежеспособные люди, такое мнение в интервью РИА... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T01:02:00+03:00
2026-01-04T01:02:00+03:00
жилье
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
https://realty.ria.ru/20251216/gosduma-2062305690.html
https://realty.ria.ru/20251215/gd-2062044120.html
жилье, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Жилье, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
В Госдуме рассказали, нужно ли ограничивать рассрочку от застройщиков

Аксаков: ограничивать рассрочку от застройщика не нужно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ограничивать рассрочку от застройщика не нужно, но при этом важно, чтобы квартиры в рассрочку покупали платежеспособные люди, такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Рассрочка – это явление, уже вошедшее в нашу жизнь. Формализовать запрет рассрочки, я думаю, не надо. Могут быть всякие обстоятельства, в конце концов, может быть ситуация, когда тому, кто продаёт жильё в рассрочку, срочно нужны договора, которые позволяют говорить о том, что у него жильё продаётся. Он может взять кредит под эти договора и решать другие задачи", - сказал он.
Депутат, член комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Депутат Якубовский не поддержал продление моратория на штрафы застройщикам
16 декабря 2025, 10:37
При этом Аксаков отметил, что должно быть "очень жесткое" регулирование, связанное и с надбавками к цене жилья. "Потому что зачастую строители говорят о том, что они в рассрочку продают даже жилье дешевле, чем в кредит, а на самом деле все это оказывается "липой", - пояснил он.
"Очень важно, чтобы квартиры в рассрочку покупали платежеспособные люди, чтобы застройщик не смог забрать эту квартиру, продав уже другому лицу, который тоже в рассрочку может попасть в сложную ситуацию. Здесь целая схема может вырасти, поэтому надо очень чётко прописать правила рассрочки для того, чтобы не было злоупотреблений", - подчеркнул Аксаков.
Депутат добавил, что определенная часть рассрочки должна быть на депозите и раскрываться только в тот момент, когда покупатель жилья "акцептирует реальную продажу квартиры".
Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в интервью РИА Новости сообщала, что долг граждан по рассрочке при покупке жилья составляет примерно 1,5 триллиона рублей, эта сумма с начала года выросла в 1,5 раза, но в последние месяцы ЦБ РФ отмечает, что россияне стали оформлять ее реже.
Более того, ЦБ РФ неоднократно отмечал, что его беспокоит механизм продажи жилья в рассрочку: он несет риски как для заемщиков, так и для застройщиков и банков.
Ззаседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В ГД предложили ввести особые правила ипотеки для пострадавших в сфере ИЖС
15 декабря 2025, 09:13
 
ЖильеАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
