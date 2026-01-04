В Госдуме рассказали, нужно ли ограничивать рассрочку от застройщиков

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ограничивать рассрочку от застройщика не нужно, но при этом важно, чтобы квартиры в рассрочку покупали платежеспособные люди, такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Рассрочка – это явление, уже вошедшее в нашу жизнь. Формализовать запрет рассрочки, я думаю, не надо. Могут быть всякие обстоятельства, в конце концов, может быть ситуация, когда тому, кто продаёт жильё в рассрочку, срочно нужны договора, которые позволяют говорить о том, что у него жильё продаётся. Он может взять кредит под эти договора и решать другие задачи", - сказал он.

При этом Аксаков отметил, что должно быть "очень жесткое" регулирование, связанное и с надбавками к цене жилья. "Потому что зачастую строители говорят о том, что они в рассрочку продают даже жилье дешевле, чем в кредит, а на самом деле все это оказывается "липой", - пояснил он.

"Очень важно, чтобы квартиры в рассрочку покупали платежеспособные люди, чтобы застройщик не смог забрать эту квартиру, продав уже другому лицу, который тоже в рассрочку может попасть в сложную ситуацию. Здесь целая схема может вырасти, поэтому надо очень чётко прописать правила рассрочки для того, чтобы не было злоупотреблений", - подчеркнул Аксаков.

Депутат добавил, что определенная часть рассрочки должна быть на депозите и раскрываться только в тот момент, когда покупатель жилья "акцептирует реальную продажу квартиры".

Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в интервью РИА Новости сообщала, что долг граждан по рассрочке при покупке жилья составляет примерно 1,5 триллиона рублей, эта сумма с начала года выросла в 1,5 раза, но в последние месяцы ЦБ РФ отмечает, что россияне стали оформлять ее реже.