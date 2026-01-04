Рейтинг@Mail.ru
15:37 04.01.2026
в мире
венесуэла
сша
франция
николас мадуро
жан-ноэль барро
дональд трамп
оон
Глава МИД Франции подтвердил, что Париж осуждает операцию США в Венесуэле

Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил в интервью телеканалу France 2, что Париж не одобряет операцию США в Венесуэле, однако не объявил о каких-то мерах.
Накануне Барро назвал военную операцию США в Венесуэле нарушением международного права. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к тому, чтобы переход власти в Венесуэле проходил с уважением воли народа и осуществлялся под руководством основного соперника действующего президента страны Николаса Мадуро на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мир стоит на пороге большой войны
Вчера, 08:00
"Никто не поддержал это вмешательство США", - заявил он.
При этом Барро не объявил о каких-либо мерах или инициативах в отношении США.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Дании забили тревогу из-за послания США после атаки на Венесуэлу
Вчера, 12:30
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
На Западе раскрыли, что задумала Европа после атаки на Венесуэлу
Вчера, 11:19
 
В миреВенесуэлаСШАФранцияНиколас МадуроЖан-Ноэль БарроДональд ТрампООНМИД КНРУдары США по Венесуэле
 
 
