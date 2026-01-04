Глава Минвостока исполнил мечту 10-летней девочки из Серпухова

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков исполнил мечту 10-летней Эмилии из подмосковного Серпухова в рамках акции "Ёлка желаний" и подарил ей музыкальную клавиатуру.

"Спасибо вам большое за выполнение мечты ребенка, она очень рада этому. Желаем вам долгих лет жизни, здоровья, всех благ, которые есть на этом белом свете. Главное, мирного неба над головой", - поблагодарила Чекункова мать девочки Екатерина Грудинина.